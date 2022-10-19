影／曾文水庫大埔藝術節周末登場 藝術裝置結合水上音樂會
嘉義縣大埔鄉第2屆大埔藝術節「展翅」主題活動，上午在縣府舉行宣傳記者會，周休假日在大埔湖濱公園及曾文水庫湖面展開，有以湖面為背景水上音樂會，結合首屆「再。嘉義-鄉村藝術行動」裝置作品，是不容錯過觀光遊憩假期。
藝術節活動散落樹林與大埔街區，讓民眾尋幽訪勝，欣賞精采表演，加上大埔湖光山色、釣魚平台、老鷹、山豬、沙鍋魚頭等，獨一無二旅遊特點及美食。
縣長翁章梁、大埔鄉長吳明勳、文觀局秘書陳峯武及多位創作藝術家等拉布條，宣傳藝術節，吳明勳說，大埔觀光資源豐沛，缺乏人文藝術搭配，去年首屆藝術節，引進專業表演藝術團隊，伴著曾文水庫好山好水，利用休憩棧板作舞台，開啟民眾欣賞參與藝術節慶。今年善用曾文水庫湖光山色，利用釣魚平台與水上台，作水上音樂會的演出，邀嘉義民族管弦樂團創作演出，才120個席位，大家千萬別錯過。
「感謝大埔鄉民犧牲，保留世外桃源，大家一輩子要來大埔1次」，翁章梁說，大埔藝術節因疫情延到10月，與縣府鄉村藝術行動結合，以「曾文溪的1000個名字」為行動主軸，以田調水體影像、竹材藝術裝置、水分子編織舞台、水庫淤泥野燒，做表現材質與聯結社區方法，展期從15日到11月6日。
參加大埔藝術節可看到精采表演，還可接觸地方特色裝置作品，活動從下午2點開始到晚上9點結束，多組藝文團體接力演出；周日清晨7點開始，包括裝置作品導覽、奇美曼陀林樂團的精采演出，平社區「拍拍印」及「製琴教學」課程，結合自然景觀、表演藝術、提琴工藝、裝置創作旅行遊憩，「水上音樂會-鳴響」限量120席，需遊艇接駁，開放線上預約報名。活動詳情請搜尋「嘉義縣大埔鄉公所」臉書粉絲團https://www.facebook.com/Dapu.Chiayi/查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言