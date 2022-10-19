影／曾文水庫大埔藝術節周末登場 藝術裝置結合水上音樂會

嘉義縣大埔鄉第2屆大埔藝術節「展翅」主題活動，上午在縣府舉行宣傳記者會，周休假日在大埔湖濱公園及曾文水庫湖面展開，有以湖面為背景水上音樂會，結合首屆「再。嘉義-鄉村藝術行動」裝置作品，是不容錯過觀光遊憩假期。

藝術節活動散落樹林與大埔街區，讓民眾尋幽訪勝，欣賞精采表演，加上大埔湖光山色、釣魚平台、老鷹、山豬、沙鍋魚頭等，獨一無二旅遊特點及美食。

縣長翁章梁、大埔鄉長吳明勳、文觀局秘書陳峯武及多位創作藝術家等拉布條，宣傳藝術節，吳明勳說，大埔觀光資源豐沛，缺乏人文藝術搭配，去年首屆藝術節，引進專業表演藝術團隊，伴著曾文水庫好山好水，利用休憩棧板作舞台，開啟民眾欣賞參與藝術節慶。今年善用曾文水庫湖光山色，利用釣魚平台與水上台，作水上音樂會的演出，邀嘉義民族管弦樂團創作演出，才120個席位，大家千萬別錯過。

「感謝大埔鄉民犧牲，保留世外桃源，大家一輩子要來大埔1次」，翁章梁說，大埔藝術節因疫情延到10月，與縣府鄉村藝術行動結合，以「曾文溪的1000個名字」為行動主軸，以田調水體影像、竹材藝術裝置、水分子編織舞台、水庫淤泥野燒，做表現材質與聯結社區方法，展期從15日到11月6日。