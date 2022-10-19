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南市打撈運河垃圾添利器 獲贈太陽能電動清潔船

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
利達海洋工程今天捐贈太陽能電動清潔船給台南市環保局，市長黃偉哲（中）與利達董事長楊啟雄（右一）、環保局長謝世傑啟動下水儀式。記者鄭惠仁／攝影
利達海洋工程今天捐贈太陽能電動清潔船給台南市環保局，市長黃偉哲（中）與利達董事長楊啟雄（右一）、環保局長謝世傑啟動下水儀式。記者鄭惠仁／攝影

台南運河是中西區、安平區發展的主要軸線，水質及環境美醜關係城市發展，過去運河垃圾靠人工打撈，利達海洋工程今天捐贈價值800萬元的太陽能電動清潔船給環保局，協助清理運河垃圾，單趟垃圾收集量約200公斤，讓環境永續發展。

「利達陽光」號太陽能電動清潔船由利達海洋工程公司為台南打造，今天捐贈環保局，市長黃偉哲與利達海洋董事長楊啟雄等人持象徵「祈福」的斧頭，替代傳統剪綵，完成下水儀式，利達陽光號並示範自動化收集垃圾的作業。黃偉哲也致贈感謝狀，他稱許利達海洋以行動展現企業社會責任，及為地球永續發展的用心。

黃偉哲表示，台南運河已有百年歷史，運河經過整治，如今還有遊河船欣賞安平美景。但運河在盲段水域流動性低，常有垃圾聚積，有了利達陽光號，不用手撈，可自動打撈，運河河面垃圾清運將事半功倍，周遭環境更加清潔。

楊啟雄旅居新加坡，經營Lita Ocean公司，事業有成，2020年在台南與將軍區的「統怡國際公司董事長葉煌輝、安南科工區的利佳興業董事長陳俊榮合資成立利達海洋工程。

楊啟雄表示，地球只有一個，企業要長遠發展一定要投入ESG。捐贈「利達陽光號」是回饋台灣，也是盡企業社會責任，盼結合政府的力量，妥善處理水域垃圾，阻止陸地廢棄物流到海洋，也期望更多事業、團體響應ESG理念並實踐。

環保局長謝世傑說，長期以來收集水域垃圾，都是人工操作，有了利達陽光號，清運的效率會大幅提高。運河經過許多單位長期的努力，水質已大幅改善，水清魚見已是常態，盼民眾能共同維護，不要任意丟垃圾，共同維護運河環境。

利達陽光號造價800萬元，船長7公尺，寬2.4公尺，動力6瓩，最高航速5節，在航速2節有16小時的續航能力。運河盲段區一圈距離約1.2公里，可繞12圈，單趟垃圾收集量約200公斤。在清運垃圾模式下，可工作5至6小時，若充飽電後，可滿足一天的工作量。環保局規畫，預計每周2次運河河面垃圾清除作業。若河面有大量垃圾，也會即時清除，以維護河面環境清潔。

利達海洋工程今天捐贈太陽能電動清潔船給台南市環保局，讓打撈垃圾添增利器。記者鄭惠仁／攝影
利達海洋工程今天捐贈太陽能電動清潔船給台南市環保局，讓打撈垃圾添增利器。記者鄭惠仁／攝影
利達海洋工程今天捐贈太陽能電動清潔船給台南市環保局，讓打撈垃圾添增利器。記者鄭惠仁／攝影
利達海洋工程今天捐贈太陽能電動清潔船給台南市環保局，讓打撈垃圾添增利器。記者鄭惠仁／攝影

台南 黃偉哲

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