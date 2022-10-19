愛老可以用畫的！ 雲林「話畫」比賽徵稿到10月底

國家衛生研究院高齡醫學暨健康福祉研究中心落腳雲林縣虎尾鎮，因應高齡化社會帶來的改變，舉辦「敬老愛老話畫比賽」，鼓勵學童創作、增進孝親觀念，投稿日至本月底止，優等獎最高獎金5千元。

國家衛生研究院高齡醫學暨健康福祉研究中心執行長許志成說，2025年台灣高齡人口比例將達20%，即將邁入超高齡社會。

許志成說，長者在家庭中需要陪同和關愛，為讓孩子從生活中落實敬老，此次結合校園品德教育舉辦賽事，參加對象為各校小學生，即日起至10月31日將作品投稿至雲林斗六鎮西國小品德中心。

許志成表示，孩童透過文字或圖畫方式，呈現日常生活中祖孫溫馨互動之情，能體現對長者的尊重與關懷，提升祖孫情感交流、長者生活尊榮感，藉機也能增加對於高齡研究中心的認識。

鎮西國小校長陳嘉銘說，該賽項目分為低年級繪畫、中年級作文及高年級作文，題目自訂，寫作情境以家中祖父母與家人共處的情形，以歡喜、感恩、孝順、惜福等品德教育核心素養為發想即可。

雲林斗六鎮西國小品德中心表示，每組參賽作品將選120名進入複賽，每生可獲100元禮券；後評選出優勝、優等、甲等、佳作，獎金500元至5000元不等。加碼發放甲等以上學生指導老師紀念品及獎狀。