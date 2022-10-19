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西螺太平媽祖文化祭11月登場 媽祖「揪姊妹」走古香路
西螺太平媽祖文化季將在11月5日開鑼登場，為期三周盛大舉辦，西螺太平媽祖相約好姊共襄盛舉，邀請北港朝天宮、新港奉天宮、溪北六興宮等3宮天上聖母，11月10日由西螺出發，踏上「古香路」行經元長、新港、北港會香祈福，也有古禮抓周、3對3鬥牛賽等精彩活動。
西螺福興宮董事長楊文鐘說，太平媽祖文化祭11月5日開鑼，11月6日舉辦祈福馬拉松，11月9日由北管排場、五洲園掌中劇團演出起駕戲，11月10日前往笨港會香，為期4天是相當難得的宗教盛事，沿途會拜訪古香路上友宮、村落，也將首度全程拍攝紀錄片，典藏珍貴文化資產。
值得一提的是，今年的西螺媽祖文化季也為寶寶舉辦古禮抓周、爬行比賽、搬搬樂比賽，讓家長能帶上家中孩子一同參加，接受媽祖的祝福；另，也舉辦太平媽盃3對3鬥牛賽，各路好手已摩拳擦掌準備報名，當天還有明華園戲劇總團孫翠鳳領銜演出，活動精彩可期。
北港朝天宮董事長蔡咏鍀說，「福興宮一甲子沒有來北港，一甲子才欲好好來開港」朝天宮第15代和尚曾在1920年到福興宮主持40餘載，所以北港朝天宮的太平媽和西螺福興宮的太平媽可以說姊妹，歡迎全國信眾跟隨太平媽到笨港，走古香路佑平安。
縣長張麗善說，西螺太平媽祖自清康熙起，平定動亂、消災解厄等事蹟不勝枚舉，對地方頗具歷史意義；11月10日起為期4天由西螺福興宮起駕踏上古香路，行經元長、新港、北港等宮廟會香，相信善信大德都能追隨媽祖的善心善念善舉，並且得到太平媽祖保佑，邀請大家到西螺參加古香路之旅。
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