累積好口碑 台南後壁洋香瓜產業活動周六登場

台南市後壁區栽種的洋香瓜栽種面積全台第二、產量居冠，多年來累積好口碑，地方各界本周六將首度辦理「後壁竹新社區洋香瓜好時節」，邀請各地遊客來品嘗洋香瓜絕佳好滋味。

後壁區公所、後壁區農會、後壁商圈、後壁竹新社區發展協會上午在後壁竹新社區辦理記者會為活動暖身，後壁區長黃炳元、後壁農會總幹事林怡歆、市議員張世賢、李宗翰、沈家鳳、趙昆原等人都到場推薦，新上市的洋香瓜冰淇淋，更讓人忍不住嘗鮮。

本身是瓜農的竹新社區發展協會總幹事王振銘說，當地目前有3個產銷班，約有30戶農民加入，不乏是青農，竹新社區範圍洋香瓜面積近400公頃，並極力栽培卡蜜拉品種，全為特定農業用地，主要產業以水稻及洋香瓜兩大產業為主，洋香瓜和水稻田輪作（一年水稻、一年洋香瓜）可保持良好土壤並可減少疫菌病害增加產質。

他說，竹新社區有洋香瓜產銷班及台南市洋香瓜聯合運銷合作社產銷班，10多年前合作社產銷班參加農委會舉辦比賽就獲頒發優良品牌(北極星)，2008台灣燈會也獲台南十大伴手禮之一，歡迎大家來品嘗。