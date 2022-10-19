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影／位在台南天價建案旁 黃金地段後甲活動中心動土了

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲（中）主持東區後甲活動中心動土典禮，位在寸土寸金的平實重劃區，南紡正對面，1坪市價100萬元。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（中）主持東區後甲活動中心動土典禮，位在寸土寸金的平實重劃區，南紡正對面，1坪市價100萬元。記者吳淑玲／攝影

台南東區後甲里活動中心今天舉行開工動土儀式，位在平實營區重畫區，曾開出台南天價大樓建案旁，市長黃偉哲表示，後甲活動中心在縣市合併之前就已經爭取，現在終於標出去，這裡的土地價值很高，每坪將近百萬元，是在黃金寶地上面蓋活動中心。

黃偉哲說，後甲里活動中心基地，總共有260坪，是3層樓建築，是台南市最好的旗艦型活動中心之一，經過平實營區土地重劃後，土地價格大為上漲，平均1坪將近1百萬元，是蓋在黃金土地上面的黃金活動中心，但不論如何，只要是市民需要，都要努力達成，這個活動中心有非常好的造型與設施，居民來活動會很方便，希望工程如期如質完成，能提供市民最大的便利。

黃偉哲強調，新建的後甲活動中心，未來除了讓後甲里民擁有專屬之活動中心外，更能顯出南市府團隊為提供市民良好室內休憩場域，積極營造社區優質公共空間的努力，這是我們對在地鄉親需求的關心與重視。

市府表示，後甲里活動中心位在重劃區內公園用地，以多目標使用方式新建活動中心，除了里辦公處以外，可供設置多功能展演空間、才藝教室及集會遊憩等用途，深化後甲地區公共行政服務機能。

後甲里活動中心新建工程，由地政局台南市實施平均地權基金補助辦理，總經費4500萬元，興建地上3層樓建物，總樓地板約262坪，工期為450日曆天，預計2024年度完工。

市府指出，後甲里活動中心規畫，考量周邊整體環境及歷史脈絡後，將原有平實營區的軍事概念融入建物外觀，如外牆槍孔，再搭配綠建築設計，期待達成環境友善與資源有效運用的永續理念；另外周邊公87公園用地，也正就東區特色公園細部規畫設計中，更能提供市民全齡健康安居之環境，讓後甲里更加宜居。

平實營區位在台南東區與永康交界，南紡購物中心在對面，之前旁邊的大樓建案開出一坪60萬元的天價，地政局介入調查雖是行銷公司的炒作手法，但當地大樓每坪已從30多萬元已漲到50萬，是台南最貴的黃金地段之一。

台南市東區後甲活動中心動土典禮，位在寸土寸金的平實重劃區，南紡正對面，1坪市價100萬元。記者吳淑玲／攝影
台南市東區後甲活動中心動土典禮，位在寸土寸金的平實重劃區，南紡正對面，1坪市價100萬元。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（左四）主持東區後甲活動中心動土典禮，位在寸土寸金的平實重劃區，南紡正對面，1坪市價100萬元。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（左四）主持東區後甲活動中心動土典禮，位在寸土寸金的平實重劃區，南紡正對面，1坪市價100萬元。記者吳淑玲／攝影

台南 黃偉哲 東區

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