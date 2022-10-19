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超夢幻！嘉義大埔美再添希臘式「康倪時代美學莊園」

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義大林大埔美精密機械園區又出現一座城堡「康倪時代美學莊園」即將開幕！圖／康倪時代美學莊園提供
嘉義大林大埔美精密機械園區又出現一座城堡「康倪時代美學莊園」即將開幕！圖／康倪時代美學莊園提供

嘉義大林大埔美精密機械園區再出現一座城堡「康倪時代美學莊園」即將開幕！最近許多參訪佐登妮絲城堡遊客，眼尖發現園區內有兩座歐風城堡，直呼嘉義人超幸福；康倪時代美學莊園表示，開幕資訊會第一時間公告在臉書粉專讓大家知道。

純白希臘式建築風格的康倪時代美學莊園，走入園抬頭，能看見守護莊園的瑞亞女神優雅佇立於山牆中央，值得注意的是，山牆上的天文鐘靜止在11點59分，以此象徵美麗永遠停留在此刻。

康倪時代美學莊園指出，創立初衷期許莊園能成為讓人跳脫生活繁雜之事的「第三空間」，顧客來到此地，就能拋開一切煩惱，全然體驗由內而外的呵護及放鬆。

康倪時代美學莊園分為5大區塊，有主建築、戶外景館、花坊餐廳、停車場及公廁棟，主體內部空間有化妝品、健康生技、高科技多媒體裝置等配置，最讓人期待的是莊園左右兩側的「香氛記憶庭園」及「童畫陽光草原」的沙坑區，孩童與可愛海獺一起玩沙，父母愜意坐在花坊餐廳享美食。

康倪時代美學莊園粉專表示，正積極與在地團體討論未來合作模式，希望呈現的不只是莊園的樣貌，而是更貼近「人」的生活美學，將以莊園作為美學基地，規畫與身心靈保養相關的系列活動，開幕資訊會第一時間公告在臉書粉專讓大家知道。

提醒遊客，康倪時代美學莊園仍在施工中，是不開放訪客入園參觀拍照的，為維護莊園施工品質及訪客的安全，請不要從草皮進入園區內喔！

嘉義大林大埔美精密機械園區又出現一座城堡「康倪時代美學莊園」即將開幕！圖／康倪時代美學莊園提供
嘉義大林大埔美精密機械園區又出現一座城堡「康倪時代美學莊園」即將開幕！圖／康倪時代美學莊園提供
純白希臘式建築的康倪時代美學莊園，抬頭能看見守護莊園的瑞亞女神優雅佇立於山牆中央。圖／康倪時代美學莊園提供
純白希臘式建築的康倪時代美學莊園，抬頭能看見守護莊園的瑞亞女神優雅佇立於山牆中央。圖／康倪時代美學莊園提供
純白希臘式建築的康倪時代美學莊園，抬頭能看見守護莊園的瑞亞女神優雅佇立於山牆中央。圖／康倪時代美學莊園提供
純白希臘式建築的康倪時代美學莊園，抬頭能看見守護莊園的瑞亞女神優雅佇立於山牆中央。圖／康倪時代美學莊園提供

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