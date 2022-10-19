空品不良季來到南市做準備 汙染超標最高加重50%

每年10月到隔年3月是空氣不良季，不過，連日來台南空氣品質都良好，環保署空氣品質監測網雖預報今天空品普通，仍呈現綠色的良好燈號。為了維護好空品，南市環保局表示，查獲汙染排放超標，裁罰金額最高加重50%。

台南市環保局表示，為維護空氣品質，會針對重點工廠加強巡稽查及檢測，尤其是煙道排放管道及周界異味檢測。環保署要求鋼鐵冶煉業、水泥製造業、石油化工製造、塑膠製造業、飼料製造業等，製程、防制設備及汙染排放都須取得固定污染源操作許可證，全市操作許可證列管工廠854家，共核發1304張許可證。

環保局統計，去年10月至今年3月空氣不良季期間，共稽巡查838廠次，有42件違規，都加重裁罰。違規樣態以現場未依照核定條件操作最多，裁罰金額10至20萬元不等，其次是設備元件檢測超過標準，裁罰15萬到229.5萬元不等。資料顯示，歷年來查核違規樣態以未維持防制設備正常運作佔最多，其次是未依規定記錄原物料用量。

環保局長謝世傑表示，不僅加強工廠汙染排放巡稽查，也會增加營建工地及餐飲查核、汽機車攔檢、露天燃燒空拍巡查頻率，以減少污染量增加情事。目前全市布建1400顆微型感器，並透過數據分析縮小可能汙染來源範圍並取締；業者避免違規最好的方法就是落實許可核准內容操作與紀錄，如因操作情形與許可內容不符，應依規定辦理許可內容異動或變更，如發現不符，將處10萬元以上至2千萬元以下罰鍰。