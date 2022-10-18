雲林土庫興國街遭人封路 公所要求拆除否則開罰

雲林土庫興國街一處都市計畫道路，因用地未徵收遭地主以水泥覆蓋，還放了3個古董甕封路，引起民眾出入不便，公所今天要求地主恢復道路原狀，否則依違反都市計畫法開罰。

雲林土庫興國街的民眾向媒體投訴，社區出入口道路遭地主以水泥覆蓋，放了3個古董甕封路，還立牌說誰拆除就要賠1億元，並指這塊土地政府還沒徵收，如此做是捍衛自己的權益。

土庫鎮公所建設課告訴中央社記者，這塊地屬都市計畫道路用地，不能放置障礙物，地主已違反都市計畫法第50、51條，公共設施保留地，不得為妨礙其指定目的之使用。

公所表示，依都市計畫法79條罰則規定，可處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，不拆除、改建、停止使用或恢復原狀者，得按次處罰。近日將前往會勘，希望地主能自行拆除。