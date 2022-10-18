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另類摸八圈 台南西港長輩玩「詐騙防衛隊」桌遊

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市佳里警分局安排西港長輩玩「詐騙防衛隊」桌遊，宣導效果超乎預期。圖 ／警方提供
台南市佳里警分局安排西港長輩玩「詐騙防衛隊」桌遊，宣導效果超乎預期。圖 ／警方提供

台南市佳里警分局為宣導防詐，推出「詐騙防衛隊」桌遊，邀請長輩參與，藉由設計好玩體驗搭配防詐示警，幹員笑說，宣導效果超乎預期，比在台上口沫橫飛還有效多了。

佳里警分局今天到西港區慶安社區發展協會辦理防詐騙宣導及推廣防詐騙桌遊活動，以強化社區里民、志工與長者防詐騙保護觀念，針對長者較易遭詐騙議題進行犯罪預防，提出最新詐騙新手法及案例與現場民眾分享，並透過「反詐騙桌遊」活動，清楚易懂的遊戲設計，讓長輩更清楚坊間慣見詐騙手法。

與會社區居民大多都曾接獲詐騙電話，也不吝惜與大家分享如何與詐騙集團對話；現場安排有獎徵答，發放精美小禮品與民眾熱烈互動。

佳里警分局長顏勤峰說，藉由防詐騙桌遊遊戲，讓社區民眾有親身體驗之感，從中知道如何去防範，希望讓詐騙手法無所遁形。

詐騙集團 桌遊

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