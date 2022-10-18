快訊

黃義交墜樓...檢方相驗死因「出血性休克」 前妻女兒領回遺體

雲縣府遭批農業數位行動平台太落後 農業處吐露原因

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
民進黨雲林縣長參選人劉建國競選總部今批縣府建置的「數位農業行動平台」資訊落後。記者陳苡葳／攝影
民進黨雲林縣長參選人劉建國競選總部今批縣府建置的「數位農業行動平台」資訊落後。記者陳苡葳／攝影

民進黨雲林縣長參選人劉建國競選總部今天引用雲林縣審計室審核報告，批縣府建置的數位農業行動平台資訊落後、功能完整性待精進、平台瀏覽數低等問題，指縣長張麗善施政成果慘不忍睹，不在乎雲林農業發展；縣府農業處強調「資料持續更新中」，且先後在2022智慧城市展雲林館、各公所及農會、農民團體等場所展出，持續推廣應用。

民進黨籍縣議員江文登、周秀月表示，該平台建置地理資訊（GIS）圖台、農業儀表板、漁業儀表板及畜產儀表板等三項模組，但多數資料為108、109年度，甚至最新資訊也停留在數月之前，另「農業氣象預警」最新資料停留在109年度，令人搖頭「究竟是怎樣的預警？」

劉建國競選總部副發言人林昀蔚指出，數位農業行動平台除架設網站，也應發揮「行動」功能，有手機版規格，然而縣府投入390萬元，卻僅建置單一規格平台，網站操作也缺乏直覺化及文字說明，認為無法讓農民在短時間內獲取即時資訊。

縣府農業處表示，該平台網站設計以簡潔、清晰方式呈現作物種質面積產量、作物市場價格及交易資訊等，電腦或手機均能直接點選，主要提供各鄉鎮市公所、農會等相關單位，農民及相關從業人員參考即時農產業資訊，以利相關決策，資訊都有持續更新，功能也都如常運作中。

農業處說明，農業氣象預警資料是依農業試驗所公告各作物栽培資訊，設定預警門檻值，比對即時氣象資訊，達標即會觸發預警；以最近的尼莎颱風為例，因雲林縣未發布陸上颱風警報，所以並未觸發警戒；不過近期溫差大，系統推播「注意高溫」、「注意降溫」等預警，最新資訊並無停擺狀況。

雲林縣政府農業處啟用「數位農業行動平台」後，持續向各公所、農會及農民團體等推廣應用。圖／雲林縣農業處提供
雲林縣政府農業處啟用「數位農業行動平台」後，持續向各公所、農會及農民團體等推廣應用。圖／雲林縣農業處提供

雲林 農民 尼莎颱風

延伸閱讀

雲林選情熱！許文志為張麗善披掛 蘇嘉全、林靜儀都南下

北港轉運站BOT告吹遭諷缺規畫 雲林縣府拿圖證清白

劉建國提活化舊台汽北港站 張麗善與青年座談

綠營批張麗善誇大政績 他們淡定回10字

相關新聞

台南黃金海岸船屋命運多舛！市府與業者本月終止契約

台南市南區「黃金海岸船屋」命運多舛，閒置20多年，市府希望能揮別蚊子館的陰霾，但歷經多次招標、簽約，這次承接的競業股份有...

台南議會副議長補選攻防戰！藍綠都祭甲動開會協商

台南市議會前副議長林炳利上月底因病逝世，議會將在下周一24日召開臨時會補選副議長，民進黨團祭出甲級動員，預計明天下午開會...

另類摸八圈 台南西港長輩玩「詐騙防衛隊」桌遊

台南市佳里警分局為宣導防詐，推出「詐騙防衛隊」桌遊，邀請長輩參與，藉由設計好玩體驗搭配防詐示警，幹員笑說，宣導效果超乎預...

雲縣府遭批農業數位行動平台太落後 農業處吐露原因

民進黨雲林縣長參選人劉建國競選總部今天引用雲林縣審計室審核報告，批縣府建置的數位農業行動平台資訊落後、功能完整性待精進、...

高海拔阿里山鄒族達邦老人食堂啟用 長輩不必走遠路吃飯

海拔近千公尺嘉義縣阿里山鄉達邦村舊圖書館，改裝整修為全鄉規模最大老人食堂，上午由鄒族達邦社頭目帶領祈福啟用，長輩開心享用...

「不是蝙蝠，是菱角啦！」官田菱角季周六吹萬聖節趴

「不是蝙蝠，是菱角啦！台南市政府主辦官田區菱角季，22日將在官田葫蘆埤自然生態公園登場，今近午開記者會說明活動，將國外常...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。