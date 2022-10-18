雲縣府遭批農業數位行動平台太落後 農業處吐露原因

民進黨雲林縣長參選人劉建國競選總部今天引用雲林縣審計室審核報告，批縣府建置的數位農業行動平台資訊落後、功能完整性待精進、平台瀏覽數低等問題，指縣長張麗善施政成果慘不忍睹，不在乎雲林農業發展；縣府農業處強調「資料持續更新中」，且先後在2022智慧城市展雲林館、各公所及農會、農民團體等場所展出，持續推廣應用。

民進黨籍縣議員江文登、周秀月表示，該平台建置地理資訊（GIS）圖台、農業儀表板、漁業儀表板及畜產儀表板等三項模組，但多數資料為108、109年度，甚至最新資訊也停留在數月之前，另「農業氣象預警」最新資料停留在109年度，令人搖頭「究竟是怎樣的預警？」

劉建國競選總部副發言人林昀蔚指出，數位農業行動平台除架設網站，也應發揮「行動」功能，有手機版規格，然而縣府投入390萬元，卻僅建置單一規格平台，網站操作也缺乏直覺化及文字說明，認為無法讓農民在短時間內獲取即時資訊。

縣府農業處表示，該平台網站設計以簡潔、清晰方式呈現作物種質面積產量、作物市場價格及交易資訊等，電腦或手機均能直接點選，主要提供各鄉鎮市公所、農會等相關單位，農民及相關從業人員參考即時農產業資訊，以利相關決策，資訊都有持續更新，功能也都如常運作中。