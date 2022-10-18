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台南議會副議長補選攻防戰！藍綠都祭甲動開會協商

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
台南市議會副議長林炳利（左一）上月底病逝，議會將在本月24日進行補選副議長。圖／台南市議會提供
台南市議會副議長林炳利（左一）上月底病逝，議會將在本月24日進行補選副議長。圖／台南市議會提供

台南市議會前副議長林炳利上月底因病逝世，議會將在下周一24日召開臨時會補選副議長，民進黨團祭出甲級動員，預計明天下午開會討論因應機制，據了解，民進黨台南市副議長補選督導小組成員陳明文也將出席黨團會議。目前國民黨僅議員蔡育輝公開表態參選意願，黨團也同樣祭甲動，於20日上午召開黨團會議協商。

國民黨團目前僅有蔡育輝公開表態參選意願，黨團表示，20日上午會先甲動開會協商，討論出副議長人選後，再與無黨團結聯盟合作，共推一人參選；24日臨時會當天也會祭出甲動，要求全員出席投票。

不過，對於補選副議長一事，民進黨團多數成員傾向不補選，認為副議長任期僅剩1個多月，實質意義不大，目前民進黨團能確切掌握22票，加上為民進黨籍、尚未入黨團的4票，有優勢拿下副議長一席，明天下午甲動召開黨團會議，陳明文也會出席，共同做出是否甲動不出席臨時會或其他因應的決定。

議長郭信良日前表示，依規定副議長出缺必須辦理補選，10月28日前須召開臨時會選出新副議長，但對於人選他不介入，由議員自主產生，但一定要辦、一定要開會依法產生。

民進黨 議員 台南

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