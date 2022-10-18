行銷麻豆大白柚 南市議員參選人推限量「文旦口罩」

無黨籍的台南市議員參選人郭秀珠陣營今推出限量「文旦口罩」，由本屆曾參選立委失利的女兒陳筱諭擔任模特兒，將在周六競選總部成立時分送給鄉親。

曾任市議員的郭秀珠投入南市第三選區市議員選舉，選區麻豆以文旦、紅柚、大白柚聞名全台，麻豆大白柚風味獨特，她為行銷文旦故鄉，推出「文旦口罩」，歡迎遊客來採購大白柚之餘，可來領取最能代表麻豆的口罩。

郭秀珠說，麻豆是柚子的故鄉，也是柚類代名詞，在中秋節前後有香甜多汁的文旦柚，而「霜降」（國曆10月23日）前後，果肉厚實的大白柚緊接登場，目前正是大白柚產期，歡迎消費者多多選購。

她指出，大白柚富含維他命C、鈣、磷、鈉、鐵，營養價值極高，雖不如文旦柚熱銷，但可入菜烹調，以及做成八仙果，只要推廣得宜也是非常具有經濟價值的作物。

郭秀珠指出，這次選舉是自己沈澱過後選擇要用全新形象與選民交流，各種文宣品不僅要實用，更要讓人願意拿出來用，先前做的酒精噴霧已被索取一空，這次文旦柚也是詢問度十足。