快訊

黃義交墜樓...檢方相驗死因「出血性休克」 前妻女兒領回遺體

行銷麻豆大白柚 南市議員參選人推限量「文旦口罩」

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市無黨籍市議員參選人郭秀珠推限量「文旦口罩」，由曾參選立委失利的女兒女兒陳筱諭擔任模特兒。郭秀珠服務處提供
台南市無黨籍市議員參選人郭秀珠推限量「文旦口罩」，由曾參選立委失利的女兒女兒陳筱諭擔任模特兒。郭秀珠服務處提供

無黨籍的台南市議員參選人郭秀珠陣營今推出限量「文旦口罩」，由本屆曾參選立委失利的女兒陳筱諭擔任模特兒，將在周六競選總部成立時分送給鄉親。

曾任市議員的郭秀珠投入南市第三選區市議員選舉，選區麻豆以文旦、紅柚、大白柚聞名全台，麻豆大白柚風味獨特，她為行銷文旦故鄉，推出「文旦口罩」，歡迎遊客來採購大白柚之餘，可來領取最能代表麻豆的口罩。

郭秀珠說，麻豆是柚子的故鄉，也是柚類代名詞，在中秋節前後有香甜多汁的文旦柚，而「霜降」（國曆10月23日）前後，果肉厚實的大白柚緊接登場，目前正是大白柚產期，歡迎消費者多多選購。

她指出，大白柚富含維他命C、鈣、磷、鈉、鐵，營養價值極高，雖不如文旦柚熱銷，但可入菜烹調，以及做成八仙果，只要推廣得宜也是非常具有經濟價值的作物。

郭秀珠指出，這次選舉是自己沈澱過後選擇要用全新形象與選民交流，各種文宣品不僅要實用，更要讓人願意拿出來用，先前做的酒精噴霧已被索取一空，這次文旦柚也是詢問度十足。

她也意有所指說，這次選舉麻豆文旦再次成為藍綠攻防議題，她身為麻豆人看了於心不忍，希望大家一起來行銷文旦的好。

行銷麻豆大白柚，台南市無黨籍市議員參選人郭秀珠推限量「文旦口罩」。郭秀珠服務處提供
行銷麻豆大白柚，台南市無黨籍市議員參選人郭秀珠推限量「文旦口罩」。郭秀珠服務處提供

文旦 口罩

延伸閱讀

工人清洗機台遭夾困右手掌 消防脫困急送醫

謝龍介柚子園直播 樹下滿地腐爛文旦會說話

全台最大梅花鹿麻豆開箱 逾20萬竹片編織好吸睛

市場新藍海 南市文旦、紅文旦汁經5年研發今年上市

相關新聞

台南黃金海岸船屋命運多舛！市府與業者本月終止契約

台南市南區「黃金海岸船屋」命運多舛，閒置20多年，市府希望能揮別蚊子館的陰霾，但歷經多次招標、簽約，這次承接的競業股份有...

台南議會副議長補選攻防戰！藍綠都祭甲動開會協商

台南市議會前副議長林炳利上月底因病逝世，議會將在下周一24日召開臨時會補選副議長，民進黨團祭出甲級動員，預計明天下午開會...

另類摸八圈 台南西港長輩玩「詐騙防衛隊」桌遊

台南市佳里警分局為宣導防詐，推出「詐騙防衛隊」桌遊，邀請長輩參與，藉由設計好玩體驗搭配防詐示警，幹員笑說，宣導效果超乎預...

雲縣府遭批農業數位行動平台太落後 農業處吐露原因

民進黨雲林縣長參選人劉建國競選總部今天引用雲林縣審計室審核報告，批縣府建置的數位農業行動平台資訊落後、功能完整性待精進、...

高海拔阿里山鄒族達邦老人食堂啟用 長輩不必走遠路吃飯

海拔近千公尺嘉義縣阿里山鄉達邦村舊圖書館，改裝整修為全鄉規模最大老人食堂，上午由鄒族達邦社頭目帶領祈福啟用，長輩開心享用...

「不是蝙蝠，是菱角啦！」官田菱角季周六吹萬聖節趴

「不是蝙蝠，是菱角啦！台南市政府主辦官田區菱角季，22日將在官田葫蘆埤自然生態公園登場，今近午開記者會說明活動，將國外常...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。