高海拔阿里山鄒族達邦老人食堂啟用 長輩不必走遠路吃飯

海拔近千公尺嘉義縣阿里山鄉達邦村舊圖書館，改裝整修為全鄉規模最大老人食堂，上午由鄒族達邦社頭目帶領祈福啟用，長輩開心享用豐盛午餐，吃頓熱騰騰的午餐，不必再走2小時山路。

老人食堂由天主教中華聖母基金會與鄉公所合作，歷時3年，公所申請前瞻補助，加上基金會募款共超過800萬元，整修閒置達邦村舊圖書館，讓空間友善，邀鄒族藝術家妝點食堂空間，木竹製品層架、器皿，鐵件雕刻山林動植物等多元媒材，牆面彩繪部落神話故事、慶典、族人生活樣貌。

阿里山鄉公所秘書高瑞芳、達邦社頭目汪啟德、特富野社頭目汪義福、阿里山鄉代會主席林清良、副主席汪之龍、社會課長溫明正、達邦村長莊有為及中華聖母基金會執行長黎世宏等，為長輩添上熱騰騰飯菜；「用一個食堂，照顧一個部落」，讓長輩在這個家一樣地方，找回營養健康。

「飯很好吃！人多飯特別香，希望可以常來食堂吃飯」，長輩說，平地走出家們就有超商、麵攤，山區要吃一頓熱騰騰餐不容易，吃碗麵要走路2小時；基金會統計，部落超過60%長輩白天獨居，餐食準備不易，75%長輩常食用反覆加熱隔夜菜，23%長輩患3種以上病痛，無法久站處理食材，長久之下，營養失衡，讓長者3高等慢性病狀況加劇。