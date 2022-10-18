「不是蝙蝠，是菱角啦！」官田菱角季周六吹萬聖節趴

「不是蝙蝠，是菱角啦！台南市政府主辦官田區菱角季，22日將在官田葫蘆埤自然生態公園登場，今近午開記者會說明活動，將國外常將菱角圖案誤認為蝙蝠發揮創意，結合萬聖節行銷，歡迎全國民眾來參與菱角饗宴。

台南市長黃偉哲、官田區長陳仁偉表示，每年9至11月是菱角盛產季節，今年官田菱角產季較晚，且臨近萬聖節，由於過去外國朋友曾誤認官田菱角的圖示是「蝙蝠」，因此今年活動特別結合外國朋友熟知的蝙蝠及萬聖節文化來認識官田菱角，希望將菱角推向國際，也歡迎世界各國旅客到台南旅遊，品嚐最當令、最在地的官田菱角。

農業局指出，開幕當天提供500份菱角紙帽迎賓小禮物，讓參加開幕民眾一同萬聖節Halloween，歡迎「菱」。活動現場也安排各式各樣攤商展售、創意菱食料理試吃活動及精彩逗趣表演節目，以及民眾最期待的菱角3D摺紙、菱殼炭蚊香、菱角娃娃彩繪及菱角胺基酸肥皂等DIY體驗活動，歡迎民眾踴躍報名參加。讓菱角產業與在地產業結合，帶給民眾創新的菱角六級化的循環經濟模式。