隔20年！雲林接辦全運會 張麗善曝光虎尾將蓋「這個」

雲林縣睽違20年，再度承辦114年全國運動會，體育署副署長洪志昌、縣長張麗善今在縣府簽約，宣告賽事籌備工作啟動；張今也首度公開將投入12億元在虎尾高鐵運動園區興建一座國際級田徑場，目前規劃設計中，除接應全運會，未來也可作大型活動場所。

全國運動會將在2025年10月18日至23日在雲林 縣舉行33項競賽。洪志昌說，雲林縣承辦110全中運，深獲各縣市代表隊及工作人員肯定，將接辦114年全國運動會，大讚雲林縣「很有勇氣」承擔國內最大賽會，允諾全力協助執行。

張麗善說，為確保各賽館品質，縣府已盤點33處場館，將投入2億元整修，因山線有縣立體育館及斗南田徑場，縣府規畫在虎尾高鐵周邊興建一座運動園區。

教育處長邱孝文表示，該運動園區面積達9.7公頃，比照國際級規格打造，將有1萬5千個觀眾席，看台下方畫設各單項訓練場地，以發揮最高功能，預計2025年6月落成，成為海線首座運動場所。