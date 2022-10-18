嘉義縣人口最多民雄鄉消防分隊明年遷建 鄉長無償撥地
嘉義縣消防局上午舉行第二大隊民雄分隊新建工程用地取得記者會，為提升消防救災救護，民雄鄉長何嘉恒無償撥用西安段235-1地號土地，提供消防局興建全新廳舍，占地共1476平方公尺，預定2023年興建，2025年竣工。
翁章梁從何嘉恒手中接過土地權狀，象徵全新消防能量將注入民雄。民雄消防分隊原廳舍1990年興建，使用逾32年，經921地震等重大災害，經縣長翁章梁、鄉長何嘉恒努力，轄區工業區開發蓬勃發展，未來有無人機與航太產業園區，人口7萬多人，對救災救護需求增加。
為保障民眾生命財產安全，消防局籌募24台十二導程機，配置1台在民雄分隊，今年成立「民雄專責救護隊」，目前有2輛消防車、1輛小型消防車、2輛救護車及2輛後勤車，救災救護人員19人（含專救7人），義消34人、救護義消17人、防宣義消8人，人數增加廳舍空間不敷使用。
消防局長呂清海、議員林秀琴、林淑完、黃芳蘭、林于玲、陳文忠、陳福成等人見證；何嘉恒說，他以歡喜感恩心，無償撥用地給縣府，這塊地是民雄都市計畫農業用地，閒置長雜草，消防局詢問民雄消防分隊用地，想到民溪南路這塊地，鄰近市中心交通方便，是救災值勤好所在。
翁章梁說，民雄消防分隊搬家不容易，除中央經費、地方配合款，最重要用地取得，感謝民雄鄉公所無償提供土地，讓打火弟兄順利搬家，新廳舍讓救災品質更好，有更寬敞空間利於都市更新。
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