德元埤荷蘭村風車節22日登場 不用出國就能享荷蘭氛圍

今年德元埤荷蘭村風車節將於10月22日登場，22日到11月4日有「就是Eye表演」、「穿上陽光旅行趣」、「荷蘭國旗彩繪趣」、「趣味起司大賽」、「一起趣市集」等系列活動，以及充滿荷蘭風情的布置，營造出不用搭飛機就能盡享荷蘭風情的氛圍。

台南市觀光旅遊局指出，德元埤荷蘭村為具有荷蘭異國風貌的特色風景區，除了原裝進口的荷蘭大風車相當吸睛，該區酪農產業風貌也與荷蘭產業特色相符，搭配活動主題「尼德蘭，一起趣旅行」，有各種裝置藝術及小風車，讓人充分感受到荷蘭異國氛圍。

活動期間主打特色展區，像是主展區的小風車迷宮，可探索高達6種以「變型鏡」、「像素畫」、「奇幻術」、「費納奇」等光學技巧設置而成的展品，展區利用視覺錯覺及殘影，將荷蘭特色盡顯眼底。

觀旅局長郭貞慧表示，台南旅遊人氣滿點，這時節台南還有各式精彩活動，包含米奇與好朋友CHILL遊台南的活動到10月30日、後壁區台南好米季觀賞舞台至10月23日、2022森山市集從10月28日開始到30日、赤嵌萬神節從10月29日至30日、海安商圈裝神弄鬼萬聖派對從10月29日至30日。

另外，只要消費滿100元並登錄發票就能參加台南購物節抽獎活動，有機會獲得百萬名車、電動智慧機車、機票、iPhone 14等禮物，總獎品市值超過300萬元。