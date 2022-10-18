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影／南科不用塞了！台南北外環第3期今天通車

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南北外環快速道路第三期工程今天完工通車。記者修瑞瑩／攝影
台南北外環快速道路第三期工程今天完工通車。記者修瑞瑩／攝影

對紓解台南市東西向交通壅塞情況非常有幫助的「台南都會區北外環道路」，繼日前1期工程完工通車，3期工程從台江大道、橫跨國一到南科聯絡道路段，也在今天通車，長約5公里，沿路在長和路、樹谷有兩處匝道，將可有效紓解南科周邊道路在上下班交通尖峰時刻的擁塞情況。

通車典禮上午在現場舉行，內政部政務次長陳宗彥、台南市長黃偉哲及多名立委、議員都到場。

陳宗彥表示，北外環道路在1、3期工程通車後，2期工程已在6月動工，4期工程規畫設計中，未來完成後，台南市除了南化關山少數地點之外，其他都可以在一個小時之內到達，交通便捷。

黃偉哲則表示，在目前原物料上漲及缺工缺料的情況下，感謝內政部營建署能在沒有增加預算的情況下，順利完工，對於紓解南科周邊交通擁塞很有幫助，而未來仁德交流道的三爺溪工程也完工，整體的交通會更順暢。

營建署指出，第3期工程長約4.826公里，總經費約43.06億，中央補助35.3億（82%），通車後可紓緩南科銜接新港社大道至台江大道間的車潮，提升南科聯外交通品質。

營建署指出，南科周邊蓬勃發展，周邊聯外要道於上下班尖峰時段嚴重壅塞，其中由台19線溪頂寮大橋至南科平均車程約需30分鐘以上。為解決此問題，中央與地方攜手合作推動北外環道路新建工程，全長13.461公里，全線預計於116年底完工通車，將成為台南市第1條市區快速道路，未來從安平前往南科的行車時間，將由現行的30分鐘縮短為15分鐘，大幅節省通勤時間。

此外，北外環道路第2期已於6月正式開工，長約3.135公里，西起鹽水溪左岸台19線溪頂寮大橋，橫跨鹽水溪（脊背橋）東至鹽水溪右岸安南區2-7號道路銜接第3期工程，預定全線114年12月完工；另第4期工程正在辦理設計中。

內政部指出，第1、2、3期工程完工通車後，從台19線溪頂寮大橋至南科車程只需10分鐘，同時也可紓解南科周邊車流。

台南北外環快速道路第三期工程今天完工通車。圖／營建署提供
台南北外環快速道路第三期工程今天完工通車。圖／營建署提供
台南北外環快速道路第三期工程今天完工通車，內政部政務次長陳宗彥及台南市長黃偉哲等人參與通車典禮。記者修瑞瑩／攝影
台南北外環快速道路第三期工程今天完工通車，內政部政務次長陳宗彥及台南市長黃偉哲等人參與通車典禮。記者修瑞瑩／攝影
台南北外環快速道路第三期工程今天完工通車。圖／營建署提供
台南北外環快速道路第三期工程今天完工通車。圖／營建署提供
台南北外環快速道路第三期工程今天完工通車。圖／營建署提供
台南北外環快速道路第三期工程今天完工通車。圖／營建署提供
台南北外環快速道路第三期工程今天完工通車。圖／營建署提供
台南北外環快速道路第三期工程今天完工通車。圖／營建署提供
台南北外環快速道路第三期工程今天完工通車。圖／營建署提供
台南北外環快速道路第三期工程今天完工通車。圖／營建署提供

南科 台南市長 內政部

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