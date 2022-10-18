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全國首座光電室內親子遊戲場 今在東山動土
台南市政府東山區公所收回遭占用多年市有地，今舉行全國首座「光電室內親子全齡共融遊戲場」動土儀式，總投入金額約1億元，預計明年底完工，除拓展綠能發電，更提供親子遊憩好去處。
該「光電室內親子全齡共融遊戲場」，位於東山國中旁，基地約900坪，多年來遭占用，東山公所去年多次交涉收回，在市府支持下，籌畫「老人與親子共融遊戲場」，除中央補助1600萬元，市府配合款400萬元，總經費2000萬，今年8月更完成這塊9未來上面搭建太陽能光電招租案外加另外5個光電停車場，總投入金額約達1億元。
東山公所說，這座「光電室內親子全齡共融遊戲場」，除是全國首座挑高9米、開放空間中間無立柱室內光電鋼棚，並在太陽能光電棚下搭配設置親子共融遊戲場，除屋頂可發電，樓下可打造遮風擋雨親子遊戲場域。
今天上午現場安排動土儀式，除迎請東山碧軒寺觀音佛祖坐鎮會場庇佑，邀請東山國中的鼓隊表演，台南市長黃偉哲、東山區長呂煌男、市議員張世賢、蔡育輝、沈家鳳、李宗翰、東山區農會總幹事余淑琴及多名里長出席。
東山區公所說，在市長黃偉哲支持下，現場還將打造5處光電停車場，皆設計為挑高3.7至4.3米高，並裝設LED夜間照明、吸頂扇與插座，可提供東山鄉親婚宴廟會辦桌與各里、各社區及社會團體辦理活動使用，同時免費提供假日小農市集擺攤，推廣東山咖啡與在地觀光文化產業。
與會鄉親約200多人出席熱鬧滾滾，東山里一名近70歲阿嬤笑說，東山位處偏鄉，長期以來少有重大建設，這座「光電室內親子全齡共融遊戲場」完工，她就可以常帶孫子前往，是很實際的建設。
市府表示，這次東山區公所共盤點出7處光電場域，總設置容量約1100千瓦(KW)，預估每年發電量為140萬度，約可供345戶家庭用電使用，減少碳排712.6噸。
記者謝進盛／攝影
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