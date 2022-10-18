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全台「最療癒車站」要升級了 明年2月亮相新面貌

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
「最美木造驛站」雲林斗六石榴車站近期將施作環境改善工程。記者陳苡葳／攝影
「最美木造驛站」雲林斗六石榴車站近期將施作環境改善工程。記者陳苡葳／攝影

雲林斗六石榴車站是台灣現存17座木造車站之一，曾被雜誌評選為「最療癒車站」，其中車站本體、解說服務站是雲林縣歷史建築，近年經縣府陸續活化後，打開小站觀光之門，城鄉發展處今再投入800萬元，重劃停車場及動線，提升遊憩品質。

有「最美木造驛站」美名的石榴車站，除既有台鐵局縱貫線招呼站及候車月台，於日治時期建造的木造候車亭、辦公室仍完好保存至今，日式風格吸引不少輕旅行遊客或背包客駐足探訪。

石榴車站早期載運開採原料，創站三年一度廢站，後來居民請願而變成火車站，也一路從原先三等站變成簡易站，因應軍方需求，更曾以「石碴支線」延長到大埔溪河岸開採石碴。

城鄉發展處長林長造說，石榴車站觀光逐漸湧現，但也接獲不少民眾反映周邊環境景觀、入口解說指引設施不夠完善，還有動線紊亂等問題，經向交通部觀光局提案申請，已獲中央核定計畫補助532萬元、縣府自籌268萬元辦理改善工程。

城鄉發展處表示，該工程主要改善石榴車站廣場鋪面，強化照明設備，並增加導覽、休憩、景觀等設施設施及植栽綠美化，已於上月發包和訂約，近日開工，工期120天，預計明年2月完工。

雲林 歷史建築 火車站

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