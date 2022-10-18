風箏衝浪玩起來！雲林秒殺海域運動 即起開放報名

雲林縣「風箏衝浪天堂」三條崙海水浴場本月22日至30日連續2周末，將舉辦第二屆風箏衝浪公開賽及體驗活動，對風箏衝浪、風翼、立式划槳有興趣且年齡10歲至60歲以下民眾皆可參加，即日起開放7場次線上（https://www.beclass.com/rid=2748bf1631ff16d02a93）報名，額滿為止。

雲林沿海地區風頭水尾，縣府利用四湖鄉三條崙地理條件優勢，前年創辦雲林國際風箏衝浪學校，推廣水域安全教育宣導、學習運動常識技巧，及淺灘實際操作等系列教學課程，去年首度舉辦風箏衝浪公開賽，佳評如潮，賽事及體驗活動秒殺；縣府表示，風箏衝浪已被列入2024巴黎奧運正式競賽項目，現在也是國人親近海洋最好的運動之一。

計畫處長李明岳說，今年共辦7場次風箏衝浪教學、風翼衝浪及立式划槳等課程，將體驗人次創造最大化，計可容納200多人參與；體驗活動中包括導覽行程，凡對海洋運動好奇的民眾，皆可報名參加，體驗海洋魅力。

計畫處表示，6場次「無痕海洋創生體驗」風箏衝浪導覽，採現場報名，將由專業風箏玩家帶領民眾前往三條崙最新觀景平台，講解風箏衝浪裝備、起箏、控箏等技巧，一邊「賞箏」一邊吸收新知。