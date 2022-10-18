台南多數代理師聘期僅10個月 挨批

台南代理教師絕大多數每年僅有10個月聘期，寒、暑假有到校上班才發薪，台南教育產業工會昨天連同藍、綠、無黨議員要求，市府應給代理教師整年聘承期及薪資；市府教育局表示，兼行政職務的代理教師，從111學年度起將核給全年聘期與薪資，並持續向中央爭取保障教師權益。

工會理事長陳葦芸說，雲林今年已訂出代理老師有擔任導師，或是兼任行政、午餐秘書、12班以下的出納工作，或者在暑假期間指導學生代表參加各項比賽等，都可給12個月完整聘期，反之，台南是直轄市卻只給10個月聘期，「讓很多老師在做功德」，應給足1年含年終獎金、13.5個月薪資。

無黨議員許又仁說，110學年度台南有1246名代理教師，若給足整年薪資，整年支出1億700多萬元，會造成嚴重財政負擔？市府別當慣老闆；曾當過代理教師的民進黨議員沈震東也批，開學前很多工作都已在運行，暑假備課卻無薪，原來市府靠壓榨代理教師來還負債。

教育局表示，若未到校的代理教師要全部發年薪，預估每年要增1.2億元人事費，會再研議。另，工會也希望降低正式教師員額控留比率到5％，教育局回應，台南國中、小的每班教師控留比率不超過8%，將專任員額改聘代理教師等，有兼顧教學品質、也避免教師超額而影響工作權。