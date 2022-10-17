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模特兒車站前走秀 台鐵鳴日號首度停靠林鳳營車站

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台鐵林鳳營車站前多名模特兒走秀，話題性十足。圖 ／台南市六甲區公所提供
台鐵林鳳營車站前多名模特兒走秀，話題性十足。圖 ／台南市六甲區公所提供

台南市六甲區公所與知名的Jasmine Galleria Taipei異業合作，今傍晚該公司一行人更搭乘台鐵鳴日號傍晚抵達林鳳營火車站，也創下該站首度鳴日號停靠，安排多位模特兒在月台走秀展示時尚禮服，增添話題性。

六甲區長陳啓榮說，這項活動也是為年底落羽松季暖身，Jasmine是全美前五大禮服公司，以簡潔、優雅、時尚多樣化設計風格著稱，一行人搭乘台鐵鳴日號於傍晚抵達林鳳營火車站

與會貴賓除品嘗在地美食、欣賞林鳳營的夜色美景外，六甲區公所贈送繽紛火鶴花給現場嘉賓，現場安排多名模特兒在月台走秀展示時尚禮服，接著至林鳳營故事館與六甲區所行銷在地美食及農特產品。

現場更佈置充滿在地元素，有台灣稻藝工坊創意總監張淑娥設計的文創商品、注連繩裝置藝術，與百芳農場場長林芳珠五顏六色的火鶴花花束。

陳啓榮指出，林鳳營火車站是具有歷史性日式木質老建築，是六甲著名觀光景點，現今火車站這一帶就是當初明鄭是期林鳳將軍屯田時期中心位置。

市長黃偉哲強調，台南擁有豐富的文化底蘊及觀光資源，六甲區擁有天然地景、閩式老屋、百年古剎，是充滿溫暖與記憶小鎮，歡迎各地遊客來賞遊。

台鐵鳴日號觀光列車首度停靠六甲林鳳營車站。圖 ／台南市六甲區公所提供
台鐵鳴日號觀光列車首度停靠六甲林鳳營車站。圖 ／台南市六甲區公所提供
六甲各界竭誠歡迎各地遊客來賞遊。圖 ／台南市六甲區公所提供
六甲各界竭誠歡迎各地遊客來賞遊。圖 ／台南市六甲區公所提供

林鳳營 火車站 模特兒 台南

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