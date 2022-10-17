雲林小東市地重畫區冬藏公園 將打造成「獅子公園」
雲林縣小東市地重畫區擘畫春耕滯洪花園、夏耘雨水花園、秋收稻香公園及冬藏草原公園等4座景觀公園， 其中冬藏公園交由國際獅子會300-D1區設置公共設施，完工點交後再捐贈給縣府，總監施松吉今在縣府簡報設計理念，與縣長張麗善簽署公共設施合作備忘錄。
國際獅子會300-D1區今年恰逢45周年，總監施宗吉號召成員募款千萬元，以45周年紀念意義的獅子公園為設計理念，為小東市地重畫區冬藏公園打造裝置藝術、彩虹步道、奇幻步道等設施，施宗吉說，感謝會員積極響應，現已募得800多萬元，相信很快就能達成目標值。
縣長張麗善說，小東重畫區緊臨國道一號斗南交流道，距離約5分鐘車程，交通相當便利，規畫4座季節景觀公園，也朝SDGs為目標種植25萬株樹苗，獅子會設置紀念公園別具意義，增加斗南休憩空間，從造景、綠美化方面，提升雲林人的美學舒適城市生活。
縣府工務處指出，小東市地重畫區冬藏公園預計設置範圍約長67公尺、寬62公尺，完工點交後會由國際獅子會將公共設施捐贈給縣府，並依雲林縣公園管理自治條例移由地方公所維護管理，預計明年3月可完工，提升小東市地重畫區環境安全及民眾生活品質。
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