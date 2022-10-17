快訊

前立委黃義交從住家11樓墜樓 送三總不治享壽69歲

營造董座受害！仙人跳坑嫖客撈千萬和解金 雞排妹御用律師出庭認了

雲林小東市地重畫區冬藏公園 將打造成「獅子公園」

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣長張麗善（左）、國際獅子會300-D1區總監施松吉（右）今簽署合作備忘錄。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（左）、國際獅子會300-D1區總監施松吉（右）今簽署合作備忘錄。記者黃于凡／攝影

雲林縣小東市地重畫區擘畫春耕滯洪花園、夏耘雨水花園、秋收稻香公園及冬藏草原公園等4座景觀公園， 其中冬藏公園交由國際獅子會300-D1區設置公共設施，完工點交後再捐贈給縣府，總監施松吉今在縣府簡報設計理念，與縣長張麗善簽署公共設施合作備忘錄。

國際獅子會300-D1區今年恰逢45周年，總監施宗吉號召成員募款千萬元，以45周年紀念意義的獅子公園為設計理念，為小東市地重畫區冬藏公園打造裝置藝術、彩虹步道、奇幻步道等設施，施宗吉說，感謝會員積極響應，現已募得800多萬元，相信很快就能達成目標值。

縣長張麗善說，小東重畫區緊臨國道一號斗南交流道，距離約5分鐘車程，交通相當便利，規畫4座季節景觀公園，也朝SDGs為目標種植25萬株樹苗，獅子會設置紀念公園別具意義，增加斗南休憩空間，從造景、綠美化方面，提升雲林人的美學舒適城市生活。

縣府工務處指出，小東市地重畫區冬藏公園預計設置範圍約長67公尺、寬62公尺，完工點交後會由國際獅子會將公共設施捐贈給縣府，並依雲林縣公園管理自治條例移由地方公所維護管理，預計明年3月可完工，提升小東市地重畫區環境安全及民眾生活品質。

雲林小東市地重畫區冬藏公園，將打造成獅子公園。記者黃于凡／翻攝
雲林小東市地重畫區冬藏公園，將打造成獅子公園。記者黃于凡／翻攝
雲林縣長張麗善（左六）、國際獅子會300-D1區總監施松吉（左七）今簽署合作備忘錄。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（左六）、國際獅子會300-D1區總監施松吉（左七）今簽署合作備忘錄。記者黃于凡／攝影
雲林小東市地重畫區冬藏公園內規畫奇幻步道及休閒座椅區。記者黃于凡／翻攝
雲林小東市地重畫區冬藏公園內規畫奇幻步道及休閒座椅區。記者黃于凡／翻攝

獅子會 重畫區 雲林

延伸閱讀

「台版嵐山」在草嶺石壁 超美的竹林打造森林療癒基地

萬泰為學校空調「戴口罩」 加裝科技濾網健康更保障

雲林選情熱！許文志為張麗善披掛 蘇嘉全、林靜儀都南下

劉建國提活化舊台汽北港站 張麗善與青年座談

相關新聞

選戰冷清打工機會少 領救濟餐增加

人安基金會嘉義平安站號召愛心碳烤業者將行動餐車開到芳春公寓，提供buffet料理，讓貧苦寒士享用一頓溫暖大餐。基金會長期...

境外茶冒充台灣茶 茶改場多重元素檢驗法全揪出來

農委會副主委陳駿季今天到嘉縣參加茶改場新設梅山試驗站啟動儀式表示，茶改場開發多重元素檢驗法，建立判別國產和境外茶葉的鑑別...

台南市副議長24日補選 民進黨團擬祭甲動不出席臨時會

台南市議會前副議長林炳利上月底因病逝世，各界深感不捨，台南市議會依法必須完成補選，今決定在本月24日上午召開臨時會補選副...

台灣最高海拔茶改場試驗站在嘉義梅山 預計4年後完工

台灣最高海拔的茶改場梅山試驗站今日啟動，位於阿里山茶之南道與北道的中心點太和村樟樹湖，總面積約9.8公頃，預計民國115...

謝龍介疑台南赤崁園區藏貓膩 市府：依文資法等執行

國民黨台南市長參選人謝龍介今天指赤嵌文化園區案1、2期工程費高達16億元，但這麼重大工程竟然挖出遍地遺址，搞得灰頭土臉，...

流標12次終發包 台南永康光復里期盼多年活動中心動土

台南市永康區光復里民眾期盼多年的活動中心新建工程，前後流標12次終於發包、今天中午在復興消防隊旁光復里「公兒17-2」鄰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。