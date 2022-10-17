南美館地獄展落幕 作品「香環咒」燃化祈福

台南市美術館「亞洲的地獄與幽魂」特展昨天落幕，參觀人次超過30萬，創下開館以來最高紀錄，館方今天依創作者意願，將作品之一「香環咒」送往台灣首廟天壇燃化祈福。

台南市美術館與法國凱布朗利國家博物館合作推出「亞洲的地獄與幽魂」特展，館方在今年6月開展前於官網及臉書公布消息，身著清朝服飾的殭屍照片引來大批網友關注，官網還曾一度被塞爆，開展後吸引大批民眾前往朝聖。

台南市美術館今天發布新聞稿指出，「亞洲的地獄與幽魂」特展近4個月的展期中，吸引超過30萬人次參觀，創下開館以來最高紀錄，備受矚目的3套清朝服飾，今天在法國凱布朗利博物館人員及南美館策展團隊與修復師維護之下順利封箱，將與其他遠道而來的法方收藏一同離台。

台南市美術館指出，藝術家蔡佳葳的作品「香環咒」也是此次頗受關注的藝術品之一，藝術家將心經手寫於廟宇中常見的香鐘上，盼藉由經文令參觀者感到心神安穩，蔡佳葳先前就告知策展團隊，希望在展覽結束後，可以將作品留在台南燃化，發揮作品的儀式性效果與意義。

台南市美術館指出，自展場卸下的香鐘今天被送往台南首廟天壇，懸掛於廟方大門入口正中央，下午由南美館館長林育淳及天壇董事長徐國潤、副董事長卓永崇等人一起點燃香鐘，寫上經文的香鐘點燃後，由實體化為煙灰的過程，也讓「香環咒」這件作品在這次展出更具完整性。

台南市美術館指出，雖然備受矚目的「亞洲的地獄與幽魂」特展已結束，但館內目前仍有多檔精彩展覽，包括1館的「順天聚藝‧共享珍寶」精選海外順天美術館收藏，展出作品多為在台首次曝光，2館則有與加拿大駐台北貿易辦事處合作的「生存／抵抗：台灣－加拿大原住民藝術展」等。