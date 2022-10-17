嘉大植物醫師柑橘開講 宣導病蟲害防治及安全用藥

嘉義大學植物醫學系為培訓該學系未來植物醫師實務經驗，今天至嘉義縣竹崎地區農會內埔辦事處，進行「柑橘品種、病蟲害防治及安全用藥」諮詢講習，由農會林孟怡總幹事與嘉大植醫學系副教授林明瑩共同主持，嘉大植醫系研究生在講習會還以台語向參與的農友解說柑橘品種、病蟲害及防治管理，拉近距離，雖然台語有些生疏但誠意十足，現場柑農反應熱絡。

總幹事林孟怡表示，竹崎是嘉義最主要的柑橘產區，種植面積達580公頃，即日起將有不同的柑橘品種陸續採收，嘉大植醫系師生前來產地安排講習會，讓柑農能與時俱進掌握柑橘的品種、病蟲害與安全用藥等最新資訊。有賴與在地大學密切合作，除實際面解決產業問題外，也創造更多產業升級之可能性。

今天參與講習的農友主要是柑橘產銷班的幹部與班員，對於在學的研究生能將柑橘品種及病蟲害全程以台語介紹，紛紛給予讚賞，且深感獲益良多。

嘉大植醫系副教授兼農業推廣中心主任林明瑩表示，植物醫學專業知識學習的主要目的，是協助農友解決農業上的疑難雜症，學習除具備理論知識，更重要的是要能與生產端連接，有實務的接觸才不會脫節，學以致用。過去嘉大植醫系已在雲嘉南的農會辦理許多場次講習會，透過講習讓嘉大植醫系研究生擔任主講者，將學校專業理論課程所學知識，化繁為簡向農友說明，除讓研究生有實務的訓練外，也讓所學能實際與生產端鏈結，減少學用的落差，達到真正的接地氣。

碩士班一年級研究生吳晟瑋表示，從小在新北市長大，全程台語的口說是第一次，在短短的幾週內，按部就班的準備、演練、到上台向農友講解，自己花了很多時間練習，雖準備充份，但真的上台用台語解說時還是很緊張，能有機會學以致用，站到第一線與生產的農友講解病蟲害，是個非常難忘的學習經驗。