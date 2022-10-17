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選戰冷清打工機會少 領救濟餐增加

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
愛心碳烤業者送上愛心餐點讓寒士飽餐一頓。圖／人安基金會嘉義平安站提供
愛心碳烤業者送上愛心餐點讓寒士飽餐一頓。圖／人安基金會嘉義平安站提供

人安基金會嘉義平安站號召愛心碳烤業者將行動餐車開到芳春公寓，提供buffet料理，讓貧苦寒士享用一頓溫暖大餐。基金會長期提供午、晚2餐給弱勢，發現領餐者與去年同期相較多出4千人次。站長黃宸宏表示，今年選舉較以往冷淡，打零工機會少，連帶弱勢賺外快機會減少，領餐者增加近2成。

黃宸宏表示，基金會除濟助遊民也幫忙貧戶、單親媽媽等弱勢，統計今年1月到9月與去年相較，基金會提供的便當增加4千人次，經了解，主要是因為一些失業者，原本有派報、出陣頭、舉牌等打工賺取零用金的機會，但受到疫情關係，打工機會減少，尤其每年選舉年會有許多打工機會，但今年選戰較冷，打工機會不多，所以領餐者增加。

他說，基金會每天提供午、晚2餐給弱勢，周一到周六每天發出100至120個便當，周日發給乾糧、泡麵，在嘉大附小的幫忙下，供餐還能維持運作，但基金會基本的開銷就需要外界幫忙，善款與去年相較少了120萬元，基金會仍在苦撐，盼大眾解囊相助，助寒士維持基本生存。

上午嘉義市議員參選人陳姿妏、李奕德、王冠鈞、西榮里長參選人林芳志及城隍廟慈善會執行長黃鴻仁到場關懷，阿原碳烤團隊並以實際行動讓寒士飽餐一頓。人安基金會連續辦理32年的「寒士吃飽30」，因疫情由辦桌共餐改為一一親送年禮到服務對象的手上，盼各界用行動支持，讓窮苦人能夠過一個好年，愛心專線05-2255713。劃撥帳號31544020（戶名：人安基金會 備註：寒士吃飽30）。

打工 疫情 愛心 嘉義

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