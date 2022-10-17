台南市副議長24日補選 民進黨團擬祭甲動不出席臨時會

台南市議會前副議長林炳利上月底因病逝世，各界深感不捨，台南市議會依法必須完成補選，今決定在本月24日上午召開臨時會補選副議長，而日前曾表態要參選的無黨團結聯盟總召林阳乙表示要退選，國民黨團目前僅蔡育輝有意願，掌握過半席次的民進黨團則認為補選任期僅剩1個多月，實質意義不大，考慮甲動不出席臨時會，副議長是否能補選成功變數大。

無盟總召林阳乙今受訪時指出，他與林炳利交情好，原本想說若當選副議長，要將相關的福利轉交給林的家屬，讓林炳利及其家屬能圓滿走完這一任期，不過，後來協商後他決定退選。

國民黨團發言人蔡育輝表示，民進黨團掌握26席，加上與民進黨友善的無黨籍議員就已過半數，目前國民黨有他1人表態參選，會再召開黨團會議，再與無盟協商，共推一名參選人，雖然勝率不高，但黨團應該做的還是要做。

民進黨團發言人呂維胤則說，副議長任期僅剩1個多月，補選副議長象徵性比實質意義大，且預算尚未審完，怎麼會開臨時會去補選副議長，而不是開會審完預算？黨團目前傾向不補選，讓林炳利在副議長的位置上做完一任四年，功德圓滿，黨團將會再開會討論，考慮甲動不出席臨時會或其他方式因應。