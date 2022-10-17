台灣最高海拔茶改場試驗站在嘉義梅山 預計4年後完工

台灣最高海拔的茶改場梅山試驗站今日啟動，位於阿里山茶之南道與北道的中心點太和村樟樹湖，總面積約9.8公頃，預計民國115年完工；縣長翁章梁表示，試驗站對往後山區的茶、咖啡產業會產生歷史性影響，未來茶改場總場也將遷到嘉義。

行政院農業委員會茶業改良場規畫於嘉義縣梅山鄉太和村樟樹湖，原林務局所轄的185林班地，新設最高海拔梅山試驗站，目前進行可行性評估、前期規畫及土地撥用，待2周後就有明確性細項，如經費及期程等資訊。

今天上午縣長翁章梁、立委陳明文、農委會副主委陳駿季、茶改場長蘇宗振及縣農會總幹事黃貞瑜等人，於許元舜製茶廠日光萎凋場舉辦啟動儀式。

農委會副主委陳駿季指出，近年氣候變遷種植技術大幅調整，新設的試驗站不只照顧到嘉義縣，更造福所有中高海拔的茶產業，透過品牌、科技加持，台灣茶將更加優良。

陳駿季也說，茶改場開發多重元素檢驗法，透過精密儀器檢測分析不同國家產地茶葉中多種微量元素含量特徵，建立資料庫，判別國產和境外茶葉的鑑別技術，保護辛苦茶農。

太和社區發展協會總幹事簡仲賢表示，大阿里山茶區分為茶之南道和北道，太和村為茶區的中心點，各地區人前往研習會較方便，甚至從竹山或杉林溪上來，也僅1小時車程，茶區茶農都很期待試驗站的完工。

將新設的梅山試驗站，位於梅山鄉太和村樟樹湖，鄰近奮起湖與阿里山國家森林遊樂區，實測海拔高度1618公尺，超過高山茶海拔1000公尺以上的定義，主要針對高山茶和高山咖啡等茶飲的研究及研習。