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台灣最高海拔茶改場試驗站在嘉義梅山 預計4年後完工

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
台灣最高海拔的茶改場梅山試驗站今日於嘉義縣梅山鄉太和村樟樹湖啟動。圖／嘉義縣政府提供
台灣最高海拔的茶改場梅山試驗站今日於嘉義縣梅山鄉太和村樟樹湖啟動。圖／嘉義縣政府提供

台灣最高海拔的茶改場梅山試驗站今日啟動，位於阿里山茶之南道與北道的中心點太和村樟樹湖，總面積約9.8公頃，預計民國115年完工；縣長翁章梁表示，試驗站對往後山區的茶、咖啡產業會產生歷史性影響，未來茶改場總場也將遷到嘉義

行政院農業委員會茶業改良場規畫於嘉義縣梅山鄉太和村樟樹湖，原林務局所轄的185林班地，新設最高海拔梅山試驗站，目前進行可行性評估、前期規畫及土地撥用，待2周後就有明確性細項，如經費及期程等資訊。

今天上午縣長翁章梁、立委陳明文、農委會副主委陳駿季、茶改場長蘇宗振及縣農會總幹事黃貞瑜等人，於許元舜製茶廠日光萎凋場舉辦啟動儀式。

農委會副主委陳駿季指出，近年氣候變遷種植技術大幅調整，新設的試驗站不只照顧到嘉義縣，更造福所有中高海拔的茶產業，透過品牌、科技加持，台灣茶將更加優良。

陳駿季也說，茶改場開發多重元素檢驗法，透過精密儀器檢測分析不同國家產地茶葉中多種微量元素含量特徵，建立資料庫，判別國產和境外茶葉的鑑別技術，保護辛苦茶農。

太和社區發展協會總幹事簡仲賢表示，大阿里山茶區分為茶之南道和北道，太和村為茶區的中心點，各地區人前往研習會較方便，甚至從竹山或杉林溪上來，也僅1小時車程，茶區茶農都很期待試驗站的完工。

將新設的梅山試驗站，位於梅山鄉太和村樟樹湖，鄰近奮起湖與阿里山國家森林遊樂區，實測海拔高度1618公尺，超過高山茶海拔1000公尺以上的定義，主要針對高山茶和高山咖啡等茶飲的研究及研習。

嘉義縣政府指出，嘉義縣茶種植面積約1782公頃，收量約1660公噸，為山區年產值最高的經濟作物，大阿里山茶區主要品種是小葉種的青心烏龍及金萱，種植於海拔1000至2300公尺間，由於高山氣候冷涼，雲霧繚繞、水氣日照充沛，極適合茶樹的生長。

台灣最高海拔的茶改場梅山試驗站今日於嘉義縣梅山鄉太和村樟樹湖啟動。圖／嘉義縣政府提供
台灣最高海拔的茶改場梅山試驗站今日於嘉義縣梅山鄉太和村樟樹湖啟動。圖／嘉義縣政府提供
台灣最高海拔的茶改場梅山試驗站今日於嘉義縣梅山鄉太和村樟樹湖啟動。圖／嘉義縣政府提供
台灣最高海拔的茶改場梅山試驗站今日於嘉義縣梅山鄉太和村樟樹湖啟動。圖／嘉義縣政府提供
台灣最高海拔的茶改場梅山試驗站今日於嘉義縣梅山鄉太和村樟樹湖啟動。圖／嘉義縣政府提供
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嘉義 阿里山 翁章梁 茶葉

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