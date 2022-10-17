萬泰為學校空調「戴口罩」 加裝科技濾網健康更保障

密閉空間啟動空調怕傳染！萬泰科技公司董事長張銘烈今天捐贈新研發的銀銅鈦靜電高抗菌空調濾網，為雲林縣國中、小的冷氣機「戴口罩」，讓學生健康多一層保護，安心上課，縣長張麗善感謝企業為孩童健康盡心力。

疫情未退，為避免在密閉空間上課，增加風險，萬泰公司董事長張銘烈主動捐贈該公司最新研發的冷氣科技濾網，像是為冷氣「戴口罩」，有效過濾空調的細菌，對孩子呼吸防疫多一層保障，今天捐贈儀式在虎尾國小舉行，雲林縣長張麗善代表接受。

張麗善表示，縣府推動完成班班有冷氣，為空調加一層保護，強化濾淨效能，杜絕細菌、病毒，校園防疫再升級，大幅改善教室的空氣品質，讓孩子在密閉空間使用冷氣，仍能擁有一口清新好空氣，尤其考慮各廠牌濾網尺寸不一，還客製化裁切，方便學校安裝，感謝萬泰的用心。

萬泰董座張銘烈表示，該公司成功研發出高抗菌力的銅銀鈦奈米專利，並運用在抗菌濾網和口罩，經實驗、使用抗菌效果極佳，且透氣性好過一般過濾材料，多家醫院已採用，如今能為雲林各校冷氣機裝上科技濾網，在密閉空間也仍呼吸清新空氣，讓師生多一層健康防護，家長也安心。