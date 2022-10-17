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謝龍介疑台南赤崁園區藏貓膩 市府：依文資法等執行

聯合報／ 記者鄭惠仁修瑞瑩／台南即時報導
台南市赤崁文化園區因挖到清代遺構，影響到工程進度。圖／成功國小提供
台南市赤崁文化園區因挖到清代遺構，影響到工程進度。圖／成功國小提供

國民黨台南市長參選人謝龍介今天指赤嵌文化園區案1、2期工程費高達16億元，但這麼重大工程竟然挖出遍地遺址，搞得灰頭土臉，他強調，當選市長，一定追究決策、執行等環節責任，該移送法辦就移送，還鄉親父老公道。

文化局強調，依文資法等相關規定來執行，已獲文化部補助，正進行「赤崁樓與鄰近文化場域整合計畫」。

謝龍介說，曾經在市政總質詢時批判赤嵌文化園區工程諸多不當，還建議地下停車場應另覓地點。他指出，市府為了推動赤嵌文化園區工程，成功國小被拆除，但基地開挖後，竟然在赤嵌樓的南邊、東邊，以及校園內都挖出大量遺址，導致「媲美巴黎羅浮宮」的地下博物館不得不放棄。

他質疑，會挖出遍地遺址，當初基地是怎麼探測？怎麼規畫？怎麼決策？成功國小平白被拆了？如果民進黨繼續執政，這些貓膩一定「船過水無痕」，基地「回填」就一了百了。唯有政黨輪替，才能釐清赤嵌文化園區案內情，才可能打擊不法。

謝龍介說，當選市長後，一定好好追究赤嵌文化園區案的相關責任，還成功國小師生、家長、校友，以及台南鄉親父老公道。

文化局回應，赤崁文化園區的改造，是希望如同孔廟文化園區將孔廟與忠義國小結合為一體，拆除結構初評不佳之老校舍，並解決商圈停車需求，因此，才透過此計畫將成功國小重新規畫與赤崁文化園區融為一體，達到統合性目的。

工程過程當中，對於出土遺構的發現、研究、清整、分類等事務，均依文資法等相關規定來執行，有助釐清史料對於赤崁地區以往不足並加以補足，透過此次的歷史考古，了解赤崁周邊的常民生活聚落以及縣署的所在，有助於赤崁文化園區歷史的完整度。

目前學校工程施工順利，2023年10月能初步完成，之後與學校共同進行學校設備、特殊裝修作業，預計在2024年初讓學生能夠回到原校上課。此基地為國內難得有400年縱深的豐富痕跡，接下來如何回應此國家級寶貴及複雜的資產，以統整提出後續整合性計畫，是後續重點。

市府目前已得到文化部補助，正進行「赤崁樓與鄰近文化場域整合計畫」，參考國內外經驗，研擬可讓普羅民遮城、台灣縣署、清領聚落等文化遺跡，串聯整合提出整體場域博物館的可行性，接續提出宏觀計畫，以勾勒下一個400年豐富歷史的願景。

遺址 謝龍介 台南市長 2022大選

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