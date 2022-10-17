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流標12次終發包 台南永康光復里期盼多年活動中心動土

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
流標12次終發包，台南永康光復里期盼多年活動中心動土。記者周宗禎／攝影
流標12次終發包，台南永康光復里期盼多年活動中心動土。記者周宗禎／攝影

台南市永康區光復里民眾期盼多年的活動中心新建工程，前後流標12次終於發包、今天中午在復興消防隊旁光復里「公兒17-2」鄰里公園動土，預計明年11月完工。

光復里活動中心地上二層樓建築，總樓地板面積466平方公尺，工程總經費2570萬元，總工期360日曆天。一樓禮堂可辦理各式活動、政令宣導、關懷據點使用，二樓教室則可提供各式課程、社區使用。配合政府推動太陽光電政策，活動中心完工後，後續屋頂將裝設太陽能光電設施。

市政府民政局表示，光復里人口雖不多，但由於轄內有許多眷村、國宅，65歲以上高齡人口高達17%，長照及長者關懷需求急迫。

市長黃偉哲表示，光復里長蔡金山營運關懷據點，提供共餐、電話問安訪視、健康促進課程等服務，但因沒有合適空間服務品質受限，未來活動中心落成後，不但可以加強關懷據點提供長者服務，與現有鄰里公園結合，更可成為長幼共伴的好去處。

今天動土典禮在地立委林宜瑾與楊中成、陳秋萍、林燕祝、李鎮國、林阳乙等在地市議員出席；原訂中午12點準時舉行，後來因故延到將近12點半。

流標12次終發包，台南永康光復里期盼多年活動中心動土。記者周宗禎／攝影
流標12次終發包，台南永康光復里期盼多年活動中心動土。記者周宗禎／攝影
流標12次終發包，台南永康光復里期盼多年活動中心動土。記者周宗禎／攝影
流標12次終發包，台南永康光復里期盼多年活動中心動土。記者周宗禎／攝影
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台南 黃偉哲

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