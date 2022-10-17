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雲林「白骨大樓」拆除新建警分局受矚目 警：沒在怕！
雲林縣知名危樓「白骨大樓」近年被拆除，選為斗六警分局新建地點，今舉辦開工典禮，縣長張麗善、局長李謀旺等人到場持鏟動土，斥資3億5130萬元，打造地上7層、地下1層的新廳舍，也規畫5公尺寬的綠化休憩廊道，預計114年1月可完工。
據傳，祥瑞大樓在921地震後被列危樓，歷時18年才被拆除，期間常有人私闖輕生，也有遊民魂斷於此，直到變成白骨才被發現，使祥瑞大樓在當地有「白骨大樓」之稱，現地拆除重建多數員警都表示沒在怕，警局有正氣自會壓制，且私闖的人多是通緝犯，相信他們看到警察躲都來不及。
斗六分局舊廳舍1950年興建，建築物老舊、缺乏無障礙設施，且辦公空間不足，連偵查隊都得內、外勤拆開，分別在2處辦公室辦公，縣警局辦理用地取得並於107年底完成拆除作業，108年後暫時作為開放式公園供民眾使用，新建廳舍工程標案因物價上漲多次流標，又增加1億6130萬元才順利招標。
局長李謀旺表示，新建分局廳舍總樓板面積共6544平方公尺，約1980坪，包括地上7樓、地下1樓，也在1樓規畫5公尺寬的綠化廊道，打造現代化辦公廳舍，工期568工作天，預定114年1月完工，工程期間斗六分局仍在原處繼續辦公，為民服務、維護治安及交通。
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