嘉市首創「優木良品」認證 可量產的木製商品皆可報名

嘉義市享有「木材之都」盛名，市府推木產品的品牌化，創各縣市之先辦「優木良品」認證機制，針對產品的材質、工藝技術、永續發展性等面向，盼透過認證來加值產品、品牌形象，推廣木文化；申請自即日起到12月23日止，本月會辦5場說明會。

議員蔡永泉認為，應界定為足以代表嘉義的樹種，即紅檜、扁柏，且要台灣產，才能凸顯特殊性，不然東南亞的檜木也不少，另，「良品」形式也該標清楚，分小型的文具、中型的家具，或大型房屋等。

文化局指出，優木良品針對能夠「量產販售」產品，由於是首屆舉辦，怕報名的量沒那麼多，此次木材來源沒有設限，國產木材肯定會加分，品質也會把關，用委員會方式審查，通過就會核發標章，核定的量則暫無限制，相關規定未來再滾動式檢討。

文化局表示，「優木良品」認證，從產品造形的原創與美感、材質特性與工藝技術表現、產品永續發展性、功能性、發展潛力等面向，進行認證審查，鼓勵創作者將設計能量、創新思維導入木產品創作。

文化局說明，只要是依法立案的公司行號、法人、團體或個人工作室，所產製的可上市販售、小量或大量木產品，都可以來申請，通過認證產品，可參加明年3月由文化局策辦成果展售會，鼓勵創作者將設計能量、創新思維導入木產品創作，經由認證制度擴大產業市場效益。

文化局為此計畫舉辦5場次說明會，昨天為台南場、18日台北場在木平台展覽空間、24日花蓮場於南華木藝設計中心、26日台中場於台中文創園區、27日嘉義場在嘉市立博物館。詳情可洽嘉市府文化局的官網、臉書粉絲頁。