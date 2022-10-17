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酷！嘉義這輛社區交通車可接送老長輩拿藥、購物與出遊

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
台塑企業暨慶寶勤勞基金會捐贈交通車一輛，將在新港、鹿草兩地服務社區老長輩生活需求。記者呂慧瑜／攝影
台塑企業暨慶寶勤勞基金會捐贈交通車一輛，將在新港、鹿草兩地服務社區老長輩生活需求。記者呂慧瑜／攝影

嘉義縣鹿草鄉為18鄉鎮市內28％極老化的極高齡鄉，昨天台塑企業暨慶寶勤勞基金會，捐贈交通車一輛，啟動「社區結盟暨社區交通車接送服務」，將在新港、鹿草兩地，服務社區老長輩生活需求，以共伴、共助、共購、共遊在社區傳動。

新港、鹿草鄉多為獨老或雙老長輩，伴隨身體退化、交通不便，阻礙老長輩社會參與意願，為因應社區老長輩生活需求，台灣活力老化推展協會積極尋求社會資源協助，由台塑企業暨慶寶勤勞基金會，捐贈社區交通車一輛，讓長輩可預約出門拿藥、購物及出遊。

昨天由台塑企業暨慶寶勤勞基金會捐贈交通車，啟動儀式縣長翁章梁、立委吳玉琴、縣議員葉孟龍、陳文忠及林秀琴、鹿草鄉長楊秀玉等人出席，由新港月眉長青活力站的長輩們以體操表演展現練習成果。

台灣活力老化推展協會理事長吳玉琴指出，目前政府的長照2.0政策照顧了近二成有需要的長者，但有另外八成的長者身心健康，應尋求不同的方式給予照顧，達成社區共老的目標，從交通車、食物銀行等措施融入社區，打造社區共老，讓共生、共好、共享的理念永續經營。

縣長翁章梁表示，立委吳玉琴結合身邊的資源，將資源帶回嘉義，整個社區因此活絡起來，嘉義縣政府目前也積極投入老人照護，不僅推廣社區健康巡迴車、社區老人食堂，目前正在積極推動社區廢棄小學轉型，將它變成老人照護據點，鼓勵長輩多利用社區資源，也歡迎申請交通車服務，讓移動變得更加簡單。

台灣活力老化推展協會表示，社區交通車將規畫協助長輩共同至醫院領藥、一同出遊、購買食物，讓長輩願意走出家門，也能夠達到共享機制，有需要的長輩可以提早預約，服務專線：05-3775018。

台塑企業暨慶寶勤勞基金會捐贈交通車一輛，將在新港、鹿草兩地服務社區老長輩生活需求。記者呂慧瑜／攝影
台塑企業暨慶寶勤勞基金會捐贈交通車一輛，將在新港、鹿草兩地服務社區老長輩生活需求。記者呂慧瑜／攝影
台塑企業暨慶寶勤勞基金會捐贈交通車一輛，將在新港、鹿草兩地服務社區老長輩生活需求。記者呂慧瑜／攝影
台塑企業暨慶寶勤勞基金會捐贈交通車一輛，將在新港、鹿草兩地服務社區老長輩生活需求。記者呂慧瑜／攝影

老化 嘉義 翁章梁

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