酷！嘉義這輛社區交通車可接送老長輩拿藥、購物與出遊

嘉義縣鹿草鄉為18鄉鎮市內28％極老化的極高齡鄉，昨天台塑企業暨慶寶勤勞基金會，捐贈交通車一輛，啟動「社區結盟暨社區交通車接送服務」，將在新港、鹿草兩地，服務社區老長輩生活需求，以共伴、共助、共購、共遊在社區傳動。

新港、鹿草鄉多為獨老或雙老長輩，伴隨身體退化、交通不便，阻礙老長輩社會參與意願，為因應社區老長輩生活需求，台灣活力老化推展協會積極尋求社會資源協助，由台塑企業暨慶寶勤勞基金會，捐贈社區交通車一輛，讓長輩可預約出門拿藥、購物及出遊。

昨天由台塑企業暨慶寶勤勞基金會捐贈交通車，啟動儀式縣長翁章梁、立委吳玉琴、縣議員葉孟龍、陳文忠及林秀琴、鹿草鄉長楊秀玉等人出席，由新港月眉長青活力站的長輩們以體操表演展現練習成果。

台灣活力老化推展協會理事長吳玉琴指出，目前政府的長照2.0政策照顧了近二成有需要的長者，但有另外八成的長者身心健康，應尋求不同的方式給予照顧，達成社區共老的目標，從交通車、食物銀行等措施融入社區，打造社區共老，讓共生、共好、共享的理念永續經營。

縣長翁章梁表示，立委吳玉琴結合身邊的資源，將資源帶回嘉義，整個社區因此活絡起來，嘉義縣政府目前也積極投入老人照護，不僅推廣社區健康巡迴車、社區老人食堂，目前正在積極推動社區廢棄小學轉型，將它變成老人照護據點，鼓勵長輩多利用社區資源，也歡迎申請交通車服務，讓移動變得更加簡單。