台南代理師1年只給10月薪資 各黨派要黃偉哲別變慣老闆
教育部控管正式教師員額，長期推動代理教師制度，但台南市教育產業工會今指出，台南代理教師絕大多數只給10個月聘期，寒暑假有到校上班才發薪，教育局等於技術性讓代理教師在暑假失業沒薪資，要求給足1年含年終獎金13.5個月的薪資，多名不分黨派議員也呼籲「黃偉哲不要變成慣老闆」，盼代理教師員額控管降到5％。市府表示，會再向中央爭取給予代理教師完整聘期的薪資。
台南市教育產業工會理事長陳葦芸表示，今年雲林縣已訂定12個月完整聘期規定，包括代理老師有擔任導師、兼任行政、兼任午餐秘書、兼任12班以下的出納工作、在暑假期間指導或訓練學生代表參加各項比賽等，都可給12個月完整聘期。反之，台南市身為直轄市，卻只給10個月聘期，但因正式教師員額控管，學校非常仰賴代理老師，寒暑假有些事情需要代理老師協助處理，很多人都在做功德，因為教育局不給資源，許多校長有心無力，難道台南財政比雲林還差？
無黨籍議員許又仁今與時代力量議員林易瑩、無黨籍議員周奕齊、國民黨議員李中岑及林美燕、民進黨議員沈震東及陳怡珍、周麗津等召開記者會。許又仁表示，各地方政府代理教師聘期不一，絕多數都只給10個月聘期，導致眾多代理教師暑假沒薪資，也沒加勞健保，這幾年南市府增加福利支出不手軟，但對給代理教師完整聘期薪資，常以市府財政不寬裕、會排擠其他教育支出為由拒絕。
許又仁說，110學年度台南有1246名代理教師，若給足整年薪資每年支出1億700多萬元，真的會造成市府嚴重財政負擔？能夠提升優質教育，保障學生受教權的措施不做，市府卻寧可當慣老闆。
民進黨議員沈震東過去也曾擔任代理教師，他指出，暑假7、8月連備課日都沒有薪資待遇，他曾在暑假帶羽球隊和小小解說員，8月31日開學前很多工作都已經在運行了，黃偉哲市長雖然還很多債，但原來是靠壓榨代理老師的盈餘來還錢。
教育局表示，將向中央發文爭取代理教師薪資補足13.5個月，並設法將代理教師員額管控降到8％以下。
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