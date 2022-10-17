榮景不再！嘉義鹿草「紅寶石菱角」產季缺工產量減
嘉義縣鹿草鄉的菱角有「天然紅寶石」美譽，農民引嘉南大圳溪水當循環水，種出活水菱角，現正逢產季，但近年缺工問題加上天氣太熱，造成菱角長不大，一株僅收一個，產量與種植面積大減，往日嘉163縣道採買菱角盛況已不復見。
以往鹿草鄉163縣道逢10月菱角產季時，道路兩旁都排滿攤販，近年因菱角農老化加上缺工，從盛況期道路兩旁排滿近18處菱角攤販，到今年僅剩3攤不到在販售，嘉義縣菱角產業已呈現凋零慘況。
缺工太嚴重，農民會沒飯吃！鹿草鄉菱角農張宏仁說，他們夫妻今年50歲，已是當地最年輕的菱角農，近年缺工真的太嚴重，僱用採收工都是70至80歲老農，老農才懂怎麼採收的眉角，他們今年也又失去一位採菱角工長輩，他感嘆，太熱年輕人不學喊辛苦，缺工問題早晚讓農民撐不下去，又無法申請移工，再下去，乾脆收起來了！
張宏仁指出，今年天氣太熱，菱角田水溫高，長青苔造成剛長出的小菱角會長不大，導至一株僅產一個，產量大減，目前產季剛開始，第一回採收中，10月底是菱角盛產期，也是最好吃的第二水時機點，目前每台斤70元，盼政府相關單位多支持關心嘉義縣菱角產業 。
嘉義縣政府農業處數據顯示，鹿草鄉菱角種植面積2019年8.7公頃、2020年7公頃到2021年剩5.23公頃，近3年產地種植面積快速降低，產量也相對減少。
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