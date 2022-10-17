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敬老扶幼 開基玉皇宮、南瀛農產捐500箱香蕉再加碼5萬

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
開基玉皇宮、南瀛農產國際行銷公司上午聯合捐贈500箱香蕉給南市社區照顧據點等弱勢團體。記者謝進盛／攝影
開基玉皇宮、南瀛農產國際行銷公司上午聯合捐贈500箱香蕉給南市社區照顧據點等弱勢團體。記者謝進盛／攝影

開基玉皇宮、南瀛農產國際行銷公司聯合採購500箱香蕉轉送弱勢，今上午在台南市政府民治中心舉行捐贈儀式，開基玉皇宮主委涂大松更加碼5萬元採購香蕉，市長黃偉哲頒發感謝狀，感謝善心義舉。

捐贈儀式現場擺滿一箱箱香蕉，每箱15公斤，開基玉皇宮主委涂大松、南瀛農產國際行銷公司總經理余清永、市府社會局長陳榮

枝、民政局長姜淋煌、市議員蔡育輝、沈家鳳、李宗翰、劉米山及多名區長與會，這批香蕉將傳給社會局老人福利、身心障礙福利、兒少福利機構及社區照顧據點。

黃偉哲說，兩個禮拜前市府有購置一批香蕉給國中學生營養午餐，當前香蕉價廉物美，買食材就要買當令食材，台南雖不是香蕉主要產區，但希望一起來幫助蕉農，一起穩住香蕉市場。

開基玉皇宮主委涂大松認同黃偉哲對本土農業關心，現場加碼5萬元採購香蕉，黃說，開基玉皇宮平日熱心公益，就曾捐贈了6萬顆住宅火警警報器給弱勢家庭，結合台南市政府經費，台南弱勢家庭住宅火警警報器覆蓋率逾99%，同時開基玉皇宮也捐贈小型消防車、消防器材等，新冠疫情剛開始時，開基玉皇宮更捐贈了500萬防疫經費購置防護衣、第一線醫療器材，他要代表市民再次衷心表達感謝。

開基玉皇宮、南瀛農產國際行銷公司上午聯合捐贈500箱香蕉給南市社區照顧據點等弱勢團體。記者謝進盛／攝影
開基玉皇宮、南瀛農產國際行銷公司上午聯合捐贈500箱香蕉給南市社區照顧據點等弱勢團體。記者謝進盛／攝影
開基玉皇宮主委涂大松（中）現場加碼5萬元現金購買香蕉，台南市長黃偉哲（左）頒發感謝狀。記者謝進盛／攝影
開基玉皇宮主委涂大松（中）現場加碼5萬元現金購買香蕉，台南市長黃偉哲（左）頒發感謝狀。記者謝進盛／攝影

香蕉 台南 黃偉哲

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