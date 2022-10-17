敬老扶幼 開基玉皇宮、南瀛農產捐500箱香蕉再加碼5萬

開基玉皇宮、南瀛農產國際行銷公司聯合採購500箱香蕉轉送弱勢，今上午在台南市政府民治中心舉行捐贈儀式，開基玉皇宮主委涂大松更加碼5萬元採購香蕉，市長黃偉哲頒發感謝狀，感謝善心義舉。

捐贈儀式現場擺滿一箱箱香蕉，每箱15公斤，開基玉皇宮主委涂大松、南瀛農產國際行銷公司總經理余清永、市府社會局長陳榮

枝、民政局長姜淋煌、市議員蔡育輝、沈家鳳、李宗翰、劉米山及多名區長與會，這批香蕉將傳給社會局老人福利、身心障礙福利、兒少福利機構及社區照顧據點。

黃偉哲說，兩個禮拜前市府有購置一批香蕉給國中學生營養午餐，當前香蕉價廉物美，買食材就要買當令食材，台南雖不是香蕉主要產區，但希望一起來幫助蕉農，一起穩住香蕉市場。