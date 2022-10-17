台南消防燈籠繪畫比賽拚2500盞 10月底截止收件

台南市消防局中正消防分隊結合台灣祀典武廟舉辦「火神護祐、平安祈福」消防燈籠繪畫比賽，千盞燈籠齊亮點綴，成功行銷防火意識，還跨海到日本群馬縣交流。明年即將邁入第3年，計畫懸掛2500盞燈籠，日本群馬縣也共會襄盛舉。比賽10月31日截稿收件，請民眾把握機會踴躍參與。

中正消防分隊所在的合同廳舍為台南市市定古蹟，妝點千盞彩繪燈籠，在台南市政府對日事務諮詢顧問阿部真行引薦下，燈籠運至日本群馬縣水上町和前橋市赤城山的夏日祭典，展開防火防災的燈籠城市外交。

明年消防燈籠繪畫比賽，以「府城百年逐燧蔭平安」為主題，中正消防分隊歡迎台南市高中、國中、國小及幼兒園所學生至消防局第七大隊、中正分隊、南門分隊、德興分隊、灣裡分隊、東門分隊、崇善分隊及後甲分隊等地點領取空白燈籠並報名參加比賽。

10月31日前繳回原領取單位，經評審後前3名於明年112年1月14日「119消防祈福點燈活動」當晚，就能獲得獎狀、獎金及獎品，並有機會將自己所繪製的燈籠送至日本參展，傳達滿滿祝福之意。