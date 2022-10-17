百人不畏強風編籬留飛砂 守護嘉義布袋好美海岸線

有這麼一群人，努力7年，默默守護我們嘉義布袋的海岸線。林務局嘉義林區管理處昨日與布袋鎮好美里在地社區及基督長老教會近200人，不畏風雨，以編籬定砂，並在好美海岸南側就地取材，施作約120公尺堆砂籬，防止台灣海岸線退縮。

「固沙養灘」為台灣基督長老教會嘉義中會與好美社區每年的大事，昨日築籬以迎接冬季東北季風帶來的風吹沙，所用的材料皆是廢棄的蚵棚架及曬乾的田菁，總共築起8道竹堤，預計增加約4公頃的沙灘地。​

嘉義林管處表示，編籬，是利用現地廢棄蚵架，及收集在地田菁桿為材料，來設置堆沙籬，將飛砂、鹽霧擋下，以阻擋海砂飛向內陸影響居民生活。參加人員表示，手作編籬，是在強風飛砂的沙灘上進行，縱然艱辛，但大家仍樂在其中，其為防止海岸線退縮努力。

林管處強調，海岸沙地環境極端惡劣，植物生長甚為困難，無論以苗木植栽、種子直播或直接扦插於林地方式，皆必須先定砂使地面穩定再行種植植物才能存活成功。好美沙灘已呈現不同林齡的木麻黃林相，發揮保安功能，復育成果已見成效。林管處盼，除透過發包造林、企業認養方式外，更藉由社區參與造林的多元方式一起共同守護海岸線、打造生態保育綠色網絡。

自105年，由台灣基督長老教會嘉義中會及好美社區發展協會發起的一個環保行動計畫「固沙養灘」，歷經7年的努力，已經讓好美寮濕地沙灘增加近25公頃的土地，不僅讓沙灘回來了，更榮獲2022年「全球百大目的地永續故事獎」特優，成了永續環境的台灣之光。​

發起人之一的黃牧師表示，這樣的活動是源自大家對於台灣土地疼惜的心，才會凝聚這麼多人在這7年的持續參與，也希望能夠藉由這樣的活動讓大家更重視環境議題。