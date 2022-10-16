規畫8處解說點 台南大內深度文化踏查踩線團登場

台南市政府大內區公所辦理導覽解說員培訓課程，今安排「大內深度文化踏查踩線團」，共規畫8個解說點，由李義隆帶領與會者踏勘，希望未來引領遊客導覽解說大內風華，深度體驗在地人文風情。

與會培訓班共有16人，分成8組，上述8處解說點，涵蓋人文、水文；包含信用組合歷史、楊家古厝、楊家公廳、露天戲院、西拉雅文化等，曾文溪曲流河階地形，及自然生態月世界地質地形及產業等導覽解說。

大內區公所進一步說，公所去年「大內『行』、大『內行』~大內風情深度體驗」導覽解說員基礎班課程，共5周計30小時。今年進階班課程，更深入盤點各社區人文產地景資源，將第一年累積各社區亮點資源，主題式聚焦，包含「水世界-曾文溪九彎十八拐」、「月世界-白堊地形」、「人文-大內巷弄文化」、「產業」、「族群融合-漢人與西拉雅文化」及「創意遊程設計與實務分享」，並由學員規畫主題之旅路線等課程。今年6月底公開招募學員，在8、9月共9堂課(27小時)訓練課程後，有16名學員進入第二階段實地考核。程中安排考核委員參與成果檢視，藉此驗收學員導覽解說能力及臨場反應，通過考核學員，公所擇期頒發結業證書。