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老員工話當年談秘辛 水道博物館與成大團隊推特展

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
吳子中（左）曾修補發電機與煙囪間磚牆，身後就是當年修補點滴，他笑跟陳順接（中）、吳舜柱說，當年酬勞就是化學肥料兩包，應算「無價」啦。記者謝進盛／攝影
吳子中（左）曾修補發電機與煙囪間磚牆，身後就是當年修補點滴，他笑跟陳順接（中）、吳舜柱說，當年酬勞就是化學肥料兩包，應算「無價」啦。記者謝進盛／攝影

台南山上花園水道博物館成功大學團隊合作，推出「自有水以來：山上水生活」展，系統整理台灣水道發展過程，今邀請退休老員工陳順接、吳子中、吳舜柱現身說法，讓外界深入認識當年台南水道不為人知又戲劇化一面。

山上花園水道博物館前身是原台南水道，1922年完工啟用，今年屆滿百年，台南市政府文化局籌備一系列館慶活動，首度舉辦自來水相關特展，透過水不會自己來、水終於來我家，以及為何水要來我家三大主題讓民眾更了解自來水在台灣發展歷程。

為讓外界更清楚台南水道的歷史及重要性，文化局委託成大歷史系副教授謝仕淵團隊進行系列調查及訪談，將A館快濾池室展示更新，推出水櫥窗系列特展─「自有水以來：山上水生活」。特展內容以水道誕生為分水嶺，讓外界更了解水資源

主辦單位今邀退休員工89歲陳順接、87歲吳子中、80歲吳舜柱分享昔日工作點滴，陳順接、吳舜柱都住在水道博物館旁山上區新莊里，吳子中住山上里，3人身體均硬朗，思緒清晰，談及昔日工作點滴歷歷在目。

吳舜柱還笑說，一開始民眾對自來水接受度不高，考量價位裝設意願也低，印象中在現今仁德區二層行，還有居民是品嘗鄰居的自來水清涼口感才改觀。

水道博物館說，陳順接當年任職在沉澱池，吳舜柱在取水口，吳子中從小就在水道進出，吳子中帶領大家去參觀當年他施作的磚牆，當時代價只有兩包肥料，想不到現在也成為國定古蹟一部分，他俏皮說，「這是無價啦！」

水道博物館指出，配合特展，將在10月22、23日舉辦實境解謎活動，一天3場次，每場次15個名額，活動完全免費，只需購票入園即可參加，民眾可透過網路報名，網址為https://reurl.cc/MNa4g3

曾在台南水道服務的退休耆老陳順接（左二起）、吳子中、吳舜柱與成大歷史學系副教授謝仕淵（右一）分享當年工作點滴。記者謝進盛／攝影
曾在台南水道服務的退休耆老陳順接（左二起）、吳子中、吳舜柱與成大歷史學系副教授謝仕淵（右一）分享當年工作點滴。記者謝進盛／攝影

台南 博物館 文化局 成功大學 水資源

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