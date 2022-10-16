台南毛小孩音樂會吸睛 民眾與萌寵同樂

中華民國青年音樂研習學會與赤崁文化關懷協會今天在台南市河樂廣場舉辦毛小孩公益音樂會市集，吸引許多民眾帶萌寵同樂，學會執行長蔡宗豪現場彈吉他獻唱，鼓勵領養代替購買，並指出台南遊蕩犬6都第一，呼籲政府重視改善。

台南市中西區、北區市議員參選人蔡宗豪表示，國人飼養寵物作伴日益增加，今年前9個月，寵物登記數已多過新生兒數，為此，首度結合寵物元素舉辦音樂會活動。今天許多市民帶著萌貓、萌犬到場放風、聽音樂、逛寵物市集，台南市動物流浪愛護協會攤位也有近20隻浪浪讓民眾領養，場面熱鬧萌翻天。

他指出，2020年全國遊蕩犬調查結果，台南市遊蕩犬1萬9539隻，為6都第1，高雄市1萬7271隻、新北市1萬1328隻、桃園市1萬1062隻、台中市6686隻、台北市3259隻，全國排名也僅低於屏東縣2萬0291隻，全國第2。

蔡宗豪認為，台南市率先推行零撲殺政策7年，但配套不足，遊蕩犬數量仍高達1萬9千多隻，善化、灣裡2處動物之家收容上限700隻，目前超收已達近1千隻，收容空間長期嚴重不足，不僅收容品質堪慮，在外的遊蕩犬也威脅市民安全，今年已有多起遊蕩犬追車傷人事件，政府應深刻檢討源頭管制及增加收容空間等問題。