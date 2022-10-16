北港轉運站BOT告吹遭諷缺規畫 雲林縣府拿圖證清白

雲林縣政府有意將北港舊台汽客運打造成為雲林新京站，自籌財源完成可行性評估報告仍遭國有財產署宣告破局，民進黨縣長參選人劉建國昨召開記者會表示，國產署要高強度開發並有意自行招標；縣府今表示，北港轉運站BOT已舉辦2次公聽會、2次招商說明會，數名廠商有意進駐，原預計今年10月可公告招商，卻遭無預警終止合作，盼重啟合作。

劉建國昨與立委蘇治芬、北港前鎮長張勝智、議員蔡孟真及蔡岳儒、雲科大教授劉銓芝等人在北港舊台汽客運站前召開記者會，提出中央地方共同繁榮北港、新舊都心繁榮北港口號，訴求加速開發北港轉運站，也強調國產署認為應採高強度開發，未來將朝自行招標方式，讓得標廠商在符合土地使用管制規定下，自行開發符合市場的模式。

劉建國表示，國產署擁有8成土地，縣府要有充足規畫說服中央，才能爭取主導權。對此，縣府工務處表示，早已規畫「雲西京站—北港時尚廣場」，1樓作為轉運層，2至6樓分別為伴手禮街、美食街、主題餐廳、商旅層，而立體停車場大樓則提供200席小客車位、300席機車位，每年營收可達1.3億元，並帶動華南路新興商圈發展。