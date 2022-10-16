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感謝無私奉獻付出 南市辦績優志工表揚大會

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
感謝無私奉獻付出 ，南市今辦績優志工表揚大會。圖／台南市政府提供
感謝無私奉獻付出 ，南市今辦績優志工表揚大會。圖／台南市政府提供

台南市政府今上午在民治市政中心舉辦111年度績優志工表揚大會，由市長黃偉哲親自頒發感謝狀，給來自市府10個不同局處的305位績優傑出志工，感謝協助市政府推動各項市政業務。

表揚活動在台南市立民族管絃樂團的演奏中揭開序幕，接著由市長黃偉哲帶領著各局處首長，頒發感謝狀給每一個績優志工，並一同合影留念。

黃偉哲表示，南市可說是「志願服務之都」，全市共有6萬6720位領有志願服務手冊的志工，以及更多實際從事志願服務市民朋友，在全市各角落，協助市政府，共同打造幸福溫馨的台南市。

黃偉哲說，志工人數較多的社福志工、環保志工、民政志工等等，由各機關日前分別舉辦表揚活動，為表示對志工夥伴重視，特別要求市府秘書處集中志工人數較少的機關統一辦理表揚大會，讓志工有尊榮感。

秘書處表示，市長黃偉哲非常重視志工夥伴，今年度首度製作績優志工背心，給各機關推選而出的績優志工。本次的績優志工表揚大會，集合研考會、人事處、工務局、地政局、文化局、客委會、政風處、消防局、農業局及經發局等10個單位，總有305位績優志工，統一舉辦。

各單位志工服務內容包括一般性業務諮詢引導、圖書視聽借閱、場館佈展卸展等；另外也有特定業務志工，如農業局樹木健康監測巡查與協助收容犬貓照護、客家事務委員會文物維護與客語復振等。

市長黃偉哲逐一向績優志工表達感謝平常犧牲付出。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲逐一向績優志工表達感謝平常犧牲付出。圖／台南市政府提供

黃偉哲 台南 文化局

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