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嘉市辦家將文化祭 有機會一次求12個家將平安符

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
「2022全國家將文化祭」今登場，全國12間家將舘集結嘉義市立體育場外面展演。圖／嘉義市政府提供
「2022全國家將文化祭」今登場，全國12間家將舘集結嘉義市立體育場外面展演。圖／嘉義市政府提供

「2022全國家將文化祭」今天在嘉市登場，全國12間百年家將老舘、知名將舘集結嘉義市立體育場外面展演，隨後展開家將團展演活動，並在市區遶境為民眾收驚、消災、祈福，場面浩大吸引民眾爭睹；幸運民眾還可一次求取到12家將舘的家將平安符，被認為家將史上空前。

桃城山海鎮什家將堂主蕭湧達說，今除了家將展演，還有有獎徵答，送精美家將鑰匙圈，晚間文化踩街祈福，12團家將團從市立體育場大門廣場出發一路走到嘉市城隍廟，一同來做收驚、祈福、驅穢的科儀。

今市長黃敏惠、立委王美惠、議長莊豐安等人一同為活動揭幕，黃敏惠表示，過去嘉市素有「家將窟」的美譽，感謝山海鎮堂主蕭湧達邀請各地12間將舘共襄盛舉，一次欣賞到不同地家將力與美的呈現，同時還有5間登錄無形文化資產的家將團，以文物展覽、講座、臉譜體驗和展演等方式；本次的活動不僅是翻轉社會長期以來對家將文化的汙名化，更是文化存續與傳承。

黃敏惠也說，有句話說「愈在地愈國際」，指的是世界各地的在地文化都是獨一無二的，都是值得保留、發揚和探索的，此外，也恭喜蕭堂主獲得薪傳獎，更感謝莊議長與議會支持，要讓家將文化這項在地的傳統藝術，透過科技的傳遞，傳送到國際上去，讓全世界看見家將的文化價值。

文化局說明，本次活動除了遶境祈福、展演，還有家將文物展、講座、家將臉譜體驗等，包含家將出軍時裝扮，身穿的傳統服飾、手持法器等；家將文化講座則邀請了民俗專家學者來開講，揭開八家將與什家將的神秘面紗，讓社會大眾了解台灣民間傳統家將的藝術價值與保存迫切性。現場也讓民眾體驗臉譜面具的彩繪、提供服飾讓民眾拍照打卡，讓年輕一代了解家將臉譜各種意涵。活動網址：https://www.facebook.com/ShanhaiZhenCY/

「2022全國家將文化祭」今登場，全國12間家將舘集結嘉義市立體育場外面展演，還有畫臉譜體驗。圖／嘉義市政府提供
「2022全國家將文化祭」今登場，全國12間家將舘集結嘉義市立體育場外面展演，還有畫臉譜體驗。圖／嘉義市政府提供
「2022全國家將文化祭」今登場，全國12間家將舘集結嘉義市立體育場外面展演。圖／嘉義市政府提供
「2022全國家將文化祭」今登場，全國12間家將舘集結嘉義市立體育場外面展演。圖／嘉義市政府提供
「2022全國家將文化祭」今登場，全國12間家將舘集結嘉義市立體育場外面展演。圖／嘉義市政府提供
「2022全國家將文化祭」今登場，全國12間家將舘集結嘉義市立體育場外面展演。圖／嘉義市政府提供
桃城山海鎮什家將堂主（前排右二）獲得薪傳獎。圖／嘉義市政府提供
桃城山海鎮什家將堂主（前排右二）獲得薪傳獎。圖／嘉義市政府提供
「2022全國家將文化祭」今登場，全國12間家將舘集結嘉義市立體育場外面展演。圖／嘉義市政府提供
「2022全國家將文化祭」今登場，全國12間家將舘集結嘉義市立體育場外面展演。圖／嘉義市政府提供
「2022全國家將文化祭」今登場，全國12間家將舘集結嘉義市立體育場外面展演。圖／嘉義市政府提供
「2022全國家將文化祭」今登場，全國12間家將舘集結嘉義市立體育場外面展演。圖／嘉義市政府提供

黃敏惠 遶境 文物

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