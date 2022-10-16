台南志工調查海尾路行道樹 守護綠道反對種電影響生態

台南市政府將安南區海尾路人行道標租給廠商，正進行太陽能光電工程，由於路旁種有苦楝等行道樹，擔心工程影響未來樹木生長，台江志工連日進行沿線行道樹調查，有366棵樹冠超過2公尺，認為此地根本不適合種電。

工務局表示，綠能是國家能源政策目標，台南的日照充足，很適合太陽能光電，市府配合綠能政策辦理道路人行道設置太陽光電發電系統標租案，提供能源開發廠商於人行步道上方設置太陽光電發電設備，是台南市綠能發展與人行環境提升的結合。為確保海尾路兩側植栽生長，未來絕不允許砍除樹木發展綠能，完工後，除了既有綠道，更有太陽能板能遮蔭、夜晚安全照明，是綠能政策與人行環境雙贏的成果。

台江志工表示，斥資五億多元開闢的海尾路，由大廟朝皇宮奉請大道公動土，同時全村鄉親，一起為海尾綠道植樹，種下台灣楝樹，希望營造成海尾村入口的林蔭大道。道路兩側是漁塭，一到秋冬賞鳥季，黑面琶鷺、雁鴨、鸕鶿等嬌客會來此棲息覓食，春夏天氣好時，往東望還可以看見玉山，十分美麗，成為台灣山海圳國家綠道另一個私密景點。

海尾路規畫設計之前，工務局與營建署特別與朝皇宮及在地鄉親開會討論，進行海尾路環村綠道規畫設計，希望營造成海尾寮的林蔭大道，做為社區的入口意象，也是在地阿公阿嬤、親子散步賞鳥的人行綠道。

7年後這些楝樹已長高到3、4公尺以上，孰料最近市府卻將人行道出租給廠商設置太陽能板，鄉親普遍認為，海尾路行道樹10年後會更茂盛，已沒有空間可以施作太陽能板。

為守護海尾路綠道，大廟興學志工、跟著河流去旅行師生、台江流域社群、安東庭園河川巡守隊，以徒步方式進行3公里長的綠道樹調查，總共完成451棵綠道樹種及樹冠幅大小調查，其中有366棵的樹冠幅超過2公尺，樹冠幅最寬近六公尺，實務上已無空間可以施作太陽能板，呼籲市政府勿將海尾路綠道出租給廠商施作太陽能板。