鼓勵學生勤學 「培桂堂」慈愛女子獎學金改每學期頒發
「培桂堂」有喜！新港文教基金會前天在新港藝術高中演藝廳，頒發慈愛女子獎學金，鼓勵30名女學生勤奮向學，效法林慈愛女士服務利他精神，將來能貢獻一己之力，回饋鄉里及社會。
慈愛女子獎學金，是由雲門舞集創辦人林懷民的姑媽林慈愛女士捐款，並委託新港文教基金會所設置，每年新港藝術高中學生皆從中獲得獎勵及幫助，讓許多學子在求學路上無後顧之憂。
新港文教基金會董事長陳政鴻說，慈愛女子獎學金今年已第4屆，為了發揮更好的鼓勵效益，今年起，由每年改為每學期頒發，鼓勵女學生不畏環境困境，能勤奮向學，效法慈愛女士，發揮自利利他精神。
新港藝術高中今年共有15位會考成績優異的高一新生獲頒獎學金，包含其他年級的學期成績優良者共30名，每位受獎者將心中的感謝寫在卡片上，由新港文教基金會董事長陳政鴻代表接受，場面溫馨感人。
藝高校長任以真表示，新港藝高每年都受到慈愛基金會與新港文教基金會的照顧，以實際獎金扶助優秀學生，希望藉著林慈愛女士生前熱心公益、回饋鄉里的精神，鼓勵新港藝高學生未來也能投身社會服務，將林慈愛女士的大愛傳播人間。
林慈愛女士是新港「培桂堂」醫師林開泰的五女，雲門舞集創辦人林懷民的姑母；林女士從嘉義女中畢業後，曾在台大圖書館和台大醫院服務，隨後赴日本、加拿大與美國半工半讀，取得美國喬治城大學語言學碩士以及羅沙利大學圖書館學碩士後，任職芝加哥市府圖書館館員數十年，退休後，在當地擔任義工；終其一生，林女士自力更生，生活節儉，樸素，以積蓄設置這項獎學金，鼓勵家鄉女學生勤學上進，林家成員捐款支持，並委託新港文教基金會長期辦理。
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