鼓勵學生勤學 「培桂堂」慈愛女子獎學金改每學期頒發

「培桂堂」有喜！新港文教基金會前天在新港藝術高中演藝廳，頒發慈愛女子獎學金，鼓勵30名女學生勤奮向學，效法林慈愛女士服務利他精神，將來能貢獻一己之力，回饋鄉里及社會。

慈愛女子獎學金，是由雲門舞集創辦人林懷民的姑媽林慈愛女士捐款，並委託新港文教基金會所設置，每年新港藝術高中學生皆從中獲得獎勵及幫助，讓許多學子在求學路上無後顧之憂。

新港文教基金會董事長陳政鴻說，慈愛女子獎學金今年已第4屆，為了發揮更好的鼓勵效益，今年起，由每年改為每學期頒發，鼓勵女學生不畏環境困境，能勤奮向學，效法慈愛女士，發揮自利利他精神。

新港藝術高中今年共有15位會考成績優異的高一新生獲頒獎學金，包含其他年級的學期成績優良者共30名，每位受獎者將心中的感謝寫在卡片上，由新港文教基金會董事長陳政鴻代表接受，場面溫馨感人。

藝高校長任以真表示，新港藝高每年都受到慈愛基金會與新港文教基金會的照顧，以實際獎金扶助優秀學生，希望藉著林慈愛女士生前熱心公益、回饋鄉里的精神，鼓勵新港藝高學生未來也能投身社會服務，將林慈愛女士的大愛傳播人間。