地方震驚 同額競選的台南新化里長59歲驟逝

同額選舉的台南市新化區礁坑里長羅萬來昨凌晨不明原因睡夢中驟逝，消息傳出，地方震驚不已，更有人感慨說，人前一天還好好的，怎這樣就走了，真的是人生無常。

59歲的羅萬來本屆當選礁坑里長，這次尋求連任，無競爭對手，同額選舉的他幾乎篤定當選，雖然如此服務仍不鬆懈，地方一些活動也可見他奔走其中，傳出噩耗，好友都相當錯愕與不捨。

「人生無常，好友一路好走，謝謝您。」台南市議員林志聰昨在臉書貼文不捨羅萬來離世，不少友人獲知都相當震驚，與羅萬來熟識的林志聰上午說，礁坑里境內大都是丘陵，地廣人稀，羅萬來平日服務相當到位，深受居民肯定，傳出昨凌晨在睡夢中驟逝，真的太突然了。

新化區長吳金喜表示，羅萬來是昨凌晨睡夢中驟逝，檢警已完成相驗，詳細死因要再進一步釐清，公所明早會將羅死訊正式呈報給民政局，由南市選委會緊急辦理里長公告登記作業，應可趕上下月26日選舉，目前里長一職，擬由里幹事代理，服務不受影響。

「前一天還來公所洽詢公事1個多小時，」吳金喜難過的說，礁坑里幅員遼闊，羅萬來常與兒子背著割草機在里內割草整理環境，也透過立委、議員也向水保局爭取到不少經費嘉惠地方，這次同額選舉，服務也依舊不鬆懈，也有人勸進羅角逐新化里長聯誼會會長，惜都已成過往。