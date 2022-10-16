快訊

回顧五年對台工作 習近平：開展反分裂反干涉重大鬥爭

中共二十大開幕 習近平：全面推進中華民族偉大復興

快走比慢跑消耗更多熱量嗎？ 教授曝正確答案及其原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

地方震驚 同額競選的台南新化里長59歲驟逝

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
同額選舉的台南市新化區礁坑里長羅萬來昨驟逝，地方震驚與不捨。圖／取自新化區公所網站
同額選舉的台南市新化區礁坑里長羅萬來昨驟逝，地方震驚與不捨。圖／取自新化區公所網站

同額選舉的台南市新化區礁坑里長羅萬來昨凌晨不明原因睡夢中驟逝，消息傳出，地方震驚不已，更有人感慨說，人前一天還好好的，怎這樣就走了，真的是人生無常。

59歲的羅萬來本屆當選礁坑里長，這次尋求連任，無競爭對手，同額選舉的他幾乎篤定當選，雖然如此服務仍不鬆懈，地方一些活動也可見他奔走其中，傳出噩耗，好友都相當錯愕與不捨。

「人生無常，好友一路好走，謝謝您。」台南市議員林志聰昨在臉書貼文不捨羅萬來離世，不少友人獲知都相當震驚，與羅萬來熟識的林志聰上午說，礁坑里境內大都是丘陵，地廣人稀，羅萬來平日服務相當到位，深受居民肯定，傳出昨凌晨在睡夢中驟逝，真的太突然了。

新化區長吳金喜表示，羅萬來是昨凌晨睡夢中驟逝，檢警已完成相驗，詳細死因要再進一步釐清，公所明早會將羅死訊正式呈報給民政局，由南市選委會緊急辦理里長公告登記作業，應可趕上下月26日選舉，目前里長一職，擬由里幹事代理，服務不受影響。

「前一天還來公所洽詢公事1個多小時，」吳金喜難過的說，礁坑里幅員遼闊，羅萬來常與兒子背著割草機在里內割草整理環境，也透過立委、議員也向水保局爭取到不少經費嘉惠地方，這次同額選舉，服務也依舊不鬆懈，也有人勸進羅角逐新化里長聯誼會會長，惜都已成過往。

2022大選 台南市選舉

延伸閱讀

台南仁德二行里長競選連任驟逝 選委會：仍於11月26日投票

壓不扁玫瑰 新化楊逵文學紀念館17周年慶周六登場

台南里長打完次世代疫苗驟逝！與確診有關？醫師給解答

台南二行里長競選連任…昨打疫苗今傳驟逝 選委會：將重行選舉

相關新聞

地方震驚 同額競選的台南新化里長59歲驟逝

同額選舉的台南市新化區礁坑里長羅萬來昨凌晨不明原因睡夢中驟逝，消息傳出，地方震驚不已，更有人感慨說，人前一天還好好的，怎...

林懷民故鄉 新港文教基金會邁入35周年 辦跨域特展

新港文教基金會明天邁入35周年，邀請10名青年藝術家在新港文化館25號倉庫，辦「複寫．新港」特展 ，從新港作家林懷民、鄭...

中央砸400億 改善台南4橫3縱路網

中央斥資超過400億元改善台南「4橫3縱」高架道路，其中最關鍵的北外環道串聯南科和安平，是沿著鹽水溪的快速道路，第3期從...

推廣滷肉飯、分切鵝肉 雲林味飄香

雲林滷肉飯節昨在古坑綠色隧道舉辦，「千人吃滷肉飯」的盛大情景再次重現，縣長張麗善表揚25家「神級滷肉飯」獲獎專業店家及民...

五分車延駛不叫座 鐵道迷：接駁卡卡

全國第一條嘉義縣台糖蒜頭糖廠五分車，延駛高鐵嘉義站，8日通車首航，營運1周，國慶連假載客率只有5成，平日載客率更低，叫好...

最美圖書館「閱之森」公園 今、明兩天有台南青農展售

台南市政府農業局今、明兩天上午11點至下午5點，在永康康區台南市立圖書館舉辦「萬聖。農安」青農展售活動，現場匯集超過30...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。